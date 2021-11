En quatre mesos, Joan Laporta ha entrat amb tres entrenadors diferents al vestidor de la ciutat esportiva de Sant Joan Despí. Primer amb Ronald Koeman; després, amb Sergi Barjuan. I, ara, amb Xavi Hernández, disposat a recuperar la cultura de l’esforç en una plantilla debilitada per les nombroses lesions que ha patit en les últimes setmanes.

Laporta va escoltar el discurs que va dirigir el nou entrenador blaugrana als seus jugadors, tot i que 10 d’ells es troben d’èxode amb les seleccions. Les normes de convivència de Xavi són molt rígides, i evoquen les que va marcar al seu dia Pep Guardiola l’estiu del 2008.

Una de les primeres mesures adoptades pel club ha sigut la marxa d’Albert Roca, el preparador físic que va venir amb Koeman l’agost del 2020, i de Juanjo Brau, el responsable dels fisioterapeutes del club blaugrana.

«Quan hi ha ordre i disciplina les coses anaven bé i quan no hi ha ordre les coses van malament» Xavi - Tècnic del Barça

A partir d’aquí, Xavi agafa el timó de totes les àrees que tenen incidència directa en el primer equip del Barça. «Quan hi ha ordre i disciplina les coses anaven bé i quan no hi ha ordre les coses van malament», va afirmar el tècnic en la seva posada en escena al Camp Nou».

El control serà absolut i obsessiu. Fins al més mínim detall obligant, segons va revelar el diari AS, a ser, per exemple una hora i mitja abans al vestidor de la ciutat esportiva en comptes dels 60 minuts anteriors que fixaven Koeman o Setién, els dos últims entrenadors. Hi haurà, a més, un control exhaustiu de les arribades de cada jugador sota la supervisió de Carlos Naval, el delegat de l’equip.

Recuperar les multes

Aquest matí, en la seva primera visita al despatx que ocuparà a la ciutat esportiva, Xavi arribava a dos quarts de nou, dues hores i mitja abans de l’inici de l’entrenament. Un costum que ja tenien altres antecessors com Guardiola i Koeman.

A més s’exigeix esmorzar, una cosa que ja era obligatòria, i dinar a la mateixa ciutat esportiva, a més de recuperar les multes econòmiques quan s’incompleixen determinades ordres emeses per Xavi.

Una mesura, el càstig econòmic, que s’havia abandonat en les últimes temporades, incloent l’obligació que 48 hores abans d’un partit no es pot arribar a casa.

Xavi ha començat treballant sota mínims. En una condició precària. Castigat per les lesions. Ha treballat amb els jugadors disponibles juntament amb set joves del Barça B: Comas, Mika Mármol, Álvaro Sanz, Ez Abde, Jutglà, Aranda i Ilias Akhomach. El seu primer dia en el càrrec, el nou entrenador ha estat acompanyat per Laporta, Rafael Yuste, el vicepresident esportiu, Mateu Alemany, el director de futbol, Ramon Planes, responsable de la secretaria tècnica, i Jordi Cruyff, el director de l’àrea internacional del club.