El nou entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, va explicar que l’equip blaugrana «no es pot permetre empatar ni perdre» des del terreny de joc del Camp Nou durant la presentació com a tècnic davant gairebé deu mil afeccionats. «Estic molt il·lusionat, no em vull emocionar, és impressionant aquesta rebuda de l’afició», afegia Xavi, acompanyat del president Joan Laporta, amb qui es va abraçar durant la formalització del contracte que es va fer a la mateixa gespa de l’estadi blaugrana.

Ja a la sala de premsa, Xavi va reiterar que, encara sent conscient que el club travessa «per un mal moment, tant esportiu com a econòmic», l’exigència seguirà sent «màxima» des del primer dia. Fa mitja vida que sóc al Barça i, quan empatàvem o perdíem, això era un enterrament. Aquí, perdre té conseqüències. Som el millor club del món i hem de ser excel·lents en tot; no val el notable. Això és el que vull transmetre als jugadors», va advertir.

Per això va avançar que una de les seves prioritats serà «posar ordre» al vestidor: «No cal ser dur, és tema de complir unes normes, com passa en qualsevol empresa. Quan jo he tingut normes en el meu vestidor, hem anat bé, i quan no hi ha hagut normes, no hem competit. Si els resultats no surten, hem de ser més professionals i treballar més». Això sí, el primer que vol fer Xavi és parlar amb cadascun dels seus jugadors, per «ajudar-los» a entendre on estan, perquè el «el Barça és el club més difícil del món i aquí hi ha molta pressió», i convèncer-los que la millor manera d’obtenir resultats és «jugant bé» al futbol.

«Entenem el joc com un joc de posició. El sistema pot canviar, però no volem especular, volem ser protagonistes, dominar la pilota. Volem pressionar fort, recuperar la pilota en camp contrari, ser agressius, ser intensos i crear ocasions de gol», va argumentar. L’egarenc recordava que, en la plantilla, «molts coneixen aquesta idea de joc, perquè ja l’han viscut», i als que encara no la coneguin del tot, «caldrà convèncer-los que és la millor manera per aconseguir èxits».

Entre els que ja coneixen «l’ADN Barça», hi són els capitans amb els quals Xavi ja va coincidir com a jugador. Pel nou entrenador del Barça, dirigir ara als qui considera «amics» seus és «un avantatge», perquè sap «de quin peu calcen» i per on els ha de «collar» perquè rendeixin al millor nivell. «Però aquí no hi ha privilegis; tots comencen de zero», advertia.

D’altra banda, Xavi Hernández va admetre també estar «molt preocupat» per la quantitat de lesions que està sofrint la plantilla aquesta temporada. «De lesions sempre n’hi haurà, però són massa. Hi ha la prevenció, el gimnàs, com recuperes, si cal entrenar més o entrenar millor, que no ho sé. Però hi ha molta feina per fer», reflexionava. Un d’aquests jugadors martiritzats per les lesions és Dembélé, la renovació del qual Xavi considera «prioritària», perquè li agrada jugar amb extrems oberts i veu en el francès un dels millors en la seva posició. «Per a mi, Dembélé, ben treballat, pot ser el millor futbolista del món en el seu lloc. Tenen unes condicions espectaculars per marcar diferències i ser un crac mundial. Però depèn d’ell, de la seva mentalitat. I cal cuidar-lo, que se senti còmode i es lesioni poc», manifestava.

I és que per a Xavi, l’extrem gal és un dels que ha d’abanderar el Barça postMessi, de qui va dir que recentment el va trucar per felicitar-lo i fer broma sobre el seu nou càrrec. «Clar que m’hagués agradat entrenar el Leo, i l’Eto’o i Ronaldinho... però ja no hi són. Però ara hi ha uns altres que han de marcar les diferències», ha afirmat. Xavi Hernández va revelar que el club ja havia fet dos intents per incorporar-lo. «Va venir a buscar-me dues vegades abans. Una va ser al gener i vam sentir, tant en l’àmbit familiar com futbolístic, que era aviat. Després va ser a l’estiu, però hi havien unes eleccions pel mig i tampoc era el moment idoni», revelava.

Per la seva banda, Joan Laporta assegurava que «la tornada de Xavi com a entrenador marcarà la història del club». Laporta va admetre que «Xavi té una situació difícil i complicada», perquè «és un equip que està per fer». Però va puntualitzar que, en la seva primera etapa de president, «Rijkaard també va agafar un equip que estava per fer. Preguntat pel motiu pel qual Xavi no va arribar el passat estiu al Barça, Laporta ha posat el respecte a Koeman com a motiu principal: «Teníem un entrenador que representa molt per a la història del club, és un mite i mereixia un respecte. Li hem donat un marge de confiança fins que la situació ha estat insostenible. Xavi sempre ha respectat aquesta situació», va aclarir el president.