L’Olot va picant pedra. L’objectiu per aquesta temporada és més que clar i està més a prop després de la victòria del passat diumenge davant el cuer Guineueta (1-4), que ha situat el conjunt dirigit per Albert Carbó líder de la Tercera RFEF -aprofitant l’empat del Peralada i que el Girona B descansava. «Volem guanyar cada cap de setmana, ja hem dit públicament que aquesta temporada hem d’aconseguir l’ascens directe a la Segona RFEF. La competició comença a compensar-se i estem molt satisfets. Hem de mantenir-nos per tenir opcions reals d’aquí al final», assegura David Bigas. El lateral peraladenc sap del que parla. I és que ja ha aconseguit pujar de categoria amb el club de la Garrotxa, a banda de fer-ho també amb el Llagostera. Ara, en la seva segona etapa a l’Olot, espera que la seva «experiència» serveixi per «tornar el club on es mereix».

«Tenim un equip de garanties per quedar primers. S’ha confeccionat una plantilla amb jugadors que destaquen a totes les posicions i ho estem demostrant. Ens hem posat líders, però en volem més», diu. L’Olot ha patit contratemps amb les baixes dels centrals Carles Mas i Oriol Ayala, el davanter Zaka El Idrissi i el migcampista Enric Vallès, però Bigas considera que diumenge vinent contra el Granollers «n’hi haurà onze més per aprofitar l’oportunitat». De moment, el lateral ho està fent en haver-se guanyat la confiança de Carbó: «Han passat sis anys des de la meva primera etapa a l’Olot. Ara en tinc 27 i he après moltes coses pel camí. Intento demostrar-li que vull jugar, tinc gana i ajudaré a l’equip amb el que faci falta. No soc cap veterà, però tinc dos ascensos a Segona B i vull el tercer».

Amb passat al Girona (va debutar amb el primer equip a Segona la temporada 2014-15), Sant Andreu, l’Hospitalet i Llagostera, Bigas va tornar aquest estiu a la Garrotxa, on va estar-hi durant dos exercicis i mig (de 2015-16 a 2017-18), amb un ascens a la Primera RFEF sota el braç aconseguit amb els blaugranes. El darrer exercici, però, va viure’l d’una manera estranya per culpa d’una greu lesió al genoll que «ja està més que oblidada». «Sentia que el meu cos no responia tant bé com volia, tot i estar preparat per jugar. Ara, en canvi, estic molt a gust amb el meu cos i el genoll respon: si he de xocar, xoco; si he de saltar, salto; si he de córrer, corro... No tinc cap problema, impediment ni por. Al contrari, fins i tot em sento millor», explica.

L’altempordanès comenta que «sempre m’ha agradat estar a l’Olot i per això vaig acceptar»: «Ells aposten per mi, com jo ho faig pel club. La meva intenció és fer un any molt maco per tirar el projecte endavant». Té ben present l’ascens a la categoria de bronze de la temporada 2016-17 amb Ramón Calderé a la banqueta. «Aquell any també teníem una plantilla confeccionada per jugadors que per mi són de categoria superior, com l’actual. És una situació similar, encara que potser amb Calderé hi havia més fons d’armari. No obstant això, comptem amb l’ajuda dels del juvenil i el filial. Ho estan fent molt bé. Els seus debuts són importants per un club com l’Olot», apunta.

El que segur que no falta als garrotxins és el gol. L’equip de Carbó és el més golejador de la Tercera RFEF amb 21 dianes. Part de la culpa la tenen Sergi Arranz, pitxitxi de la categoria amb 6 gols, i Kilian Villaverde, amb 5. «S’han destapat. És una mostra que seguim millorant, no només ofensivament sinó també defensivament. Encara falten detalls per polir», conclou.