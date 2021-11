El Costa Brava deixa de ser propietat de la família Tarragó-Alsina. Així ho han explicat aquest migdia a través d'un comunicat en el qual s'explica que han arribat a un acord amb una empresa privada "per a la venda d'un paquet d'accions passant el control del club a l'esmentada". La condició per fer efectiva la venda ha sigut "la continuïtat total dels treballadors del club, així com de la direcció del mateix". En aquest sentit, el canvi de propietat "no afectarà" el conjunt de l'entitat tret del primer equip que es reestructurarà esportivament "respectant la línia de treball actual".

El passat estiu Tarragó i Alsina van endur-se el club de Llagostera arran de l'ascens a la Primera RFEF i el van rebatejar sota el nom de UE Costa Brava. Actualment, el primer equip juga a l'estadi municipal Palamós-Costa Brava i el futbol base a Santa Cristina d'Aro després d'arribar a un acord amb el Cristinenc per fusionar-se.