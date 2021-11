Es lleva aviat i va cap a l’institut. Un curs exigent, 4t d’ESO, a les portes del Batxillerat. Encara no té clar què farà el dia de demà. Si estudiar enginyeria mecànica o, per contra, desviar-se cap alguna cosa relacionada amb l’esport, com ara l’educació física. En pocs dies farà 15 anys i això de no tenir-ho encara del tot clar, de quin camí triar, ja sol passar en una edat així. Del que no en dubta gens ni mica Anna Salvat és de la seva passió per l’hoquei patins. Forma part de la seva vida des que era ben menuda. Nascuda a Rubí, amb només un any els seus pares van traslladar-se a Caldes de Malavella i d’allà no s’hi ha mogut. Va ser a l’escola on va relacionar-se per primer cop amb aquest esport. La va enganxar tant que no l’ha abandonat ni pensa fer-ho. A més, té fusta. Tanta, que ha cremat etapes més ràpid que ningú. Portera del Generali Hoquei Club Palau, un dels equips més potents del planeta, ja és internacional absoluta i en el seu palmarès, acabat d’estrenar, hi figura un Campionat d’Europa. El que va aconseguir fa poques setmanes a Portugal. Són paraules majors.

Conviu amb aquesta precocitat de la millor manera possible. Intenta dur una vida normal però les excepcions treuen el cap ben aviat. «Al principi va ser una mica complicat i estressant», se sincera. Ara ja ho té més per la mà. Tres o quatre cops a la setmana, hora cap amunt i una altra hora cap avall. De Caldes a Palau i viceversa. A entrenar, i sobretot aprendre, del flamant campió de Supercopa. De l’últim guanyador de l’OK Lliga i de la Copa d’Europa. Amb Laura Vicente, Aina Florenza i companyia. Salvat hi va aterrar el passat estiu. Ni s’ho imaginava. Ella i l’hoquei van començar a anar de la mà amb 4 anys i als 7, salt al Girona. Fa un parell de temporades, se n’anava al Voltregà. Fins que uns mesos enrere li va arribar l’interès del Palau. «Vam parlar i em van dir que em volien. Va ser un xoc i no m’ho creia. El campió d’Europa es fixava en mi. Em van presentar el projecte i tot el que em van dir em va convèncer». La cirereta va ser la trucada de la selecció. L’absoluta, no pas una categoria menor. «De tant en tant es van fent entrenaments. Miren com ho fas, quin és el teu rendiment. En vaig fer uns per Setmana Santa i més tard vaig veure que m’havien convocat. Era una primera preselecció. Durant mig mes vaig treballar amb elles fins que van decidir endur-se tres porteres a l’Europeu. I una era jo». Internacional amb només 14 anys. Citada per a una gran cita continental. Va aprofitar al màxim cada segon d’una experiència que defineix com a «espectacular». Fins i tot va tenir minuts en el partit contra Anglaterra (13-0). La rúbrica, el títol final.

Malgrat els nervis del primer moment i la incertesa de com aniria tot plegat, Salvat explica que «és molt fàcil» compartir vestidor amb les jugadores de la selecció. «Arribes a pensar que és fàcil i tot per com et fan sentir. Però realment hi ha un treball gegant al darrere. Som una autèntica família i em va anar molt bé que bona part de la plantilla del Palau jugui amb Espanya».

L’entorn: família i amics

Sobre el paper, tot són flors i violes. I prou bé ho porta la gironina. Però amb 14 anys, tants èxits de cop no són fàcils de digerir per a qualsevol. Això mateix li va passar pel cap, veient com de ràpid anava tot plegat. «En un primer moment vaig tenir por de mi mateixa. No volia que se’m pugessin els fums, perquè he llegit moltes coses sobre això. Però amb les noies, a la selecció, és més fàcil portar-ho perquè elles s’encarreguen de recordar-te que si has arribat fins aquí és per alguna cosa». Després hi ha el paper de la família. «Els meus pares sempre m’han donat la llibertat per triar quin camí és el que vull triar. És clar que en parlem, perquè ells també hi tenen molt a dir. Tinc la sensació que els estic traient moltes hores de la seva vida, perquè m’han de portar amunt i avall. Aquest neguit el tinc sempre en ment».

També hi ha els amics. «Ja s’hi han acostumat. Al principi em costava, perquè la gent feia els seus plans i quan volien quedar, jo mai podia. Però ara ho estan entenent i fins i tot els fa il·lusió tot el que m’està passant. A mi m’ha costat una mica entendre-ho. Vull fer coses i no m’és possible perquè tinc unes obligacions. Però m’agrada i estic disposada a assumir-la». És la noia de la tele a l’institut, perquè la seva història ha sigut carn de reportatge televisiu fa poques setmanes. I ella encantada. Perquè se’n parla «molt» de l’esport femení -«Per sort, cada cop més», ho remata-. Egoistament, també per ella mateixa. Per seguir amb el seu camí, que tot just ara comença. «El meu objectiu és seguir creixent com a persona i esportista. Poder compartir més moments. Aquesta temporada segurament no jugaré gaire, perquè entreno amb la millor portera del món. Però això m’agrada. Estic aprenent moltíssim i és el que vull». De moment, en uns dies bufarà les espelmes. I ho farà amb un palmarès que fa enveja.