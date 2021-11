Marc Márquez no disputarà el GP de València, última prova de la temporada aquest cap de setmana, ni tampoc els test de Jerez programats per al 18 i 19 de novembre, segons va anunciar ahir l’equip Repsol. El sis vegades campió del món de MotoGP pateix problemes de visió després de fer-se una lleu contusió al cap per una caiguda mentre practicava off-road. Marc va prendre’s uns dies de descans, però seguia amb malestar i se li ha detectat un nou episodi de diplopía (visió doble).

Joaquim Vilaplana Boloix seguirà sent el president de la Federació Catalana de Ciclisme, si no hi ha cap imprevist d’aquí al divendres. La Junta Electoral va validar el dilluns passat la seva candidatura a la presidència, que era l’única, amb un total de 142 avals presentats dels quals 135 van ser vàlids i 7 nuls. A partir d’ara, s’obre un període d’impugnació i en el cas que no n’hi hagi divendres es proclamarà la candidatura. Carles Ferrer seguirà com a Delegat de Girona.