El corredor i esquiador de muntanya Kilian Jornet va alertar aquest dimecres que una candidatura Pirineu-Barcelona per als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030 «no és el que necessita el Pirineu» en l’actual context d’emergència climàtica. «Cap estudi indica que la quantitat de neu sigui suficient i no ens podem basar en la producció de neu artificial. Es crearien infraestructures que quedarien obsoletes per la falta de públic i les condicions meteorològiques», va afirmar l’alpinista català en una roda de premsa organitzada a Barcelona per la Plataforma Stop JJOO, en la qual va comparèixer per via telemàtica.

Tot i que va reconèixer que participar en uns jocs «és el somni de tot esportista», Jornet es va posicionar en contra de la candidatura en considerar que «perpetua un model econòmic i turístic insostenible a escala mediambiental», si bé no va descartar participar en una cita olímpica «si es fa en un lloc que tingui sentit». «Hi ha coses més importants que l’esport en la societat i el medi ambient. És necessari un model sostenible per al Pirineu, que permeti a la gent viure tot l’any. El Pirineu no necessita uns jocs», va reflexionar l’esportista català. Jornet va participar en un esdeveniment convocat per la Plataforma Stop JJOO per presentar un manifest en contra de la candidatura Pirineu-Barcelona 2030.

El document ha sigut firmat per una quarantena de persones i entitats arrelades al Pirineu català, entre les quals destaquen el mateix Jornet, l’alpinista Araceli Segarra, el filòsof Xavier Antich o la científica Anna Pérez. La plataforma, presentada aquest agost, pretén aglutinar els habitants del Pirineu que rebutgin un projecte olímpic que, segons el seu portaveu, Bernat Lavaquiol, ha sigut concebut «des de Barcelona, d’esquena al Pirineu i amb falta de transparència per part del Govern».

«Els nostres objectius són aconseguir la retirada de la candidatura olímpica i que la inversió prevista es destini a cobrir les necessitats del Pirineu. Adaptar l’economia al canvi climàtic», va declarar Lavaquiol, per a qui els Jocs Olímpics reforçarien «un model socioeconòmic de monocultiu turístic que treu la gent jove del Pirineu».

«Aquesta candidatura caurà pel seu propi pes, com les set anteriors que es van presentar a la zona», va resumir el portaveu, que va incidir en seva la inviabilitat per raons mediambientals: «Som en ple canvi climàtic, no hi haurà neu».