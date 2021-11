Després de 100 edicions disputades i de 111 anys d'història, la Volta Ciclista a Catalunya realitzarà en l’edició 101 la seva estrena a l’Escala, que viurà una sortida d’etapa de la ronda catalana. Un fet històric per la població de l’Alt Empordà després de l’acord entre l’organització de la cursa i el consistori escalenc, que avui ha estat anunciat en roda de premsa, amb la presència de l’alcalde, Víctor Puga, el president de la Volta, Rubèn Peris, i el diputat d’Esports de la Diputació de Girona, Jordi Masquef.

L’Escala serà protagonista d’una sortida d’etapa que reunirà els millors equips i ciclistes del món. “Aquest és un esdeveniment de repercussió mundial i estem molt contents que la Volta tingui la sortida d’una de les seves etapes a l’Escala i ens permeti formar part d’aquesta prestigiosa prova i projectar l’Escala a nivell internacional", destaca l’alcalde de l’Escala, Víctor Puga.

“Realment amb aquesta sortida estem fent història, ja que és la primera vegada que la Volta s’aturarà a l’Escala. És un al·licient més per aquesta edició 101, i vull agrair el compromís de l’ajuntament per haver-ho fet possible”, ha manifestat Rubèn Peris, president de la Volta Ciclista Catalunya Associació Esportiva.

L’arribada de la Volta suposarà per tots els amants del ciclisme la possibilitat de veure els seus referents d’aprop en una sortida d’etapa on els millors equips del món es citaran al municipi per afrontar una nova jornada de ciclisme a la cursa catalana, englobada dins del calendari UCI World Tour.

El britànic Adam Yates, de l’equip INEOS Grenadiers, va ser el darrer ciclista en inscriure el seu nom en un palmarès en el que hi han guanyat els millors de la història: Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Luis Ocaña, Felice Gimondi, Miguel Indurain o Alejandro Valverde en són alguns d’ells.