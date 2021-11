L’arribada de Xavi Hernández a la banqueta del Barça ha suposat una glopada d’il·lusió i aire fresc per a una afició desencantada i tipa de decepcions. Després de dos intents fallits, a la tercera Joan Laporta va decidir fulminar Ronald Koeman i donar la banqueta a un home, el retorn del qual «ha de marcar la història del club». El president, vuit mesos després d’arribar al càrrec, ara sí que enceta un nou projecte liderat pel tècnic que tots els aficionats desitjaven. Si sortirà bé o no, això ho diran els resultats. Xavi torna al Camp Nou sis anys després de posar fi a la seva etapa com a jugador per acabar la carrera a Qatar amb l’Al Saad. Allà hi ha fet arrels i s’ha convertit en un home estimadíssim, primer com a jugador i després, a la banqueta. El terrassenc comptarà al Barça amb bona part del cos tècnic que tenia a l’Al-Saad i que inclou dos vells coneguts del futbol gironí com l’exjugador del Girona David Prats i l’ex del Palamós (2002-04) i del Figueres (2005-07), Sergio García. Tots dos formaran part de l’equip d’analistes de Xavi, que continuarà comptant amb el cristinenc Josep Ramon De la Fuente, com a entrenador de porters i que també tindrà Sergio Alegre, antic membre de la secretaria tècnica de l’Olot, a l’staff. A l’Al-Saad Prats i Sergio García se’n cuidaven de fer les anàlisis dels rivals. La seva arribada provoca, de retruc, l’adéu del gironí Jordi Melero, que era un dels encarregats d’aquesta parcel·la des de feia uns anys.

Companys de generació a la Masia i en les diverses etapes de formació blaugrana de Xavi, tant Prats com Sergio García, juntament amb Toni Lobo, formen part del cercle més íntim del nou tècnic. Cap dels dos però va tenir recorregut a Can Barça i amb prou feines Sergio García va arribar a tastar el filial. El de Sant Adrià del Besós va veure estroncada la seva carrera en tot just el seu quart partit amb el Barça B per culpa d’una dura entrada del central del Rayo Vallecano, Jean François Hernández (pare de Theo i Lucas) que li va destrossar el genoll. Mai més va ser el mateix i a partir d’aquí, Pibe va continuar la seva carrera entre Segona B i Tercera per Hèrcules, Palamós, Figueres, el Mazarrón, el Mar Menor, la Rapitenca o Cornellà, entre altres. Per la seva banda, David Prats no va poder ni tastar el filial i es va haver de buscar les garrofes al Schwarz-Weiss Bregenz d’Àustria primer i Terrassa, Mataró (Segona B) i al Poli Ejido (Segona A) després. El gener del 2005 va decidir acceptar una gran oferta econòmica del Girona però no va poder evitar el descens a Tercera (21 partits i 5 gols). També va passar per Badalona, L’Hospitalet o Sant Andreu. Ara tots dos s’encarregaran d’estudiar i trobar les debilitats dels rivals del Barça i presentar els informes a Xavi, com en el seu moment van fer els selvatans Domènec Torrent i Carles Planchart amb Josep Guardiola.

La renovació de Xavi Hernández al cos tècnic no afecta De la Fuente, que continua al capdavant de la preparació de porters. El baix-empordanès, que va ser porter del Palamós (1993-94) i del Girona (2002-03 i 04-06), ocupa el càrrec des del 2012 quan Francesc Tito Vilanova, company seu a la Masia, el va reclamar. Qui no continuarà com a cap de la preparació física és Albert Roca. El vallesà, exjugador del Palamós (1991-93), ha estat una altra de les primeres víctimes de l’arribada del nou entrenador.

El cercle de vincles de Xavi amb les comarques gironines té una altra peça, tot i que fora de l’staff tècnic. Es tracta del seu pare, Joaquim Hernández, que va defensar la samarreta del Girona a Tercera la campanya 1970-71 durant 18 partits en els quals va marcar 2 gols.