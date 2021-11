El Comitè de Competició de la Federació Catalana va castigar ahir l’entrenador del Santa Eugènia cadet amb tres mesos de suspensió per instar un seu jugador a agredir un rival durant el partit contra el Fornells C (Segona Divisió cadet) de fa unes setmanes. Les imatges de l’acció es van publicar a Twitter i es van fer virals fins al punt que l’Ajuntament de Girona va condemnar els fets i va demanar que s’obrís un expedient. Tant la Federació com els Mossos d’Esquadra van investigar els incidents que van tenir lloc el passat 23 d’octubre al Municipal de Can Gibert per trobar els autors i castigar-los.

«Mentre no et vegi l’àrbitre, el pots inflar. Mentre no et vegi l’àrbitre, li pots clavar una pallissa», va dir l’entrenador del Santa Eugènia cadet al seu jugador. Fent cas al tècnic, el nano va dirigir-se a un rival tot donant-li puntades de peu i algunes empentes. El cas va ser denunciat per un membre del Fornells, Izan Campos, que va compartir al seu compte de Twitter el vídeo en qüestió, de només 22 segons, amb les imatges del succés per demanar difusió i ajuda «per acabar amb aquestes xacres en el futbol». Ràpidament va viralitzar-se, indignant a tots els usuaris en veure aquest episodi de violència tot i tractar-se de categories formatives.

La Federació va reaccionar lamentant les imatges i les va fer arribar a la Subcomissió de Xarxes Socials «per tal que trametin un informe al Comitè de Disciplina Esportiva competent». El Fornells, com a club, no va presentar cap denúncia, però sí que s’hi va implicar l’Ajuntament de Girona, condemnant els fets i demanant que s’obrís un expedient. La Federació va investigar el cas en col·laboració amb els Mossos.

Després de saber que es tracta de l’entrenador del Santa Eugènia i del jugador amb el dorsal 37, ara la Federació ha decidit sancionar l’entrenador amb tres mesos i el jugador agressor amb tres partits. A més a més, el Santa Eugènia ha rebut una multa econòmica pels fets ocorreguts.