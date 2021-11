De les grans sensacions deixades en l’Eurocopa, eliminada només des de la tanda de penals en la semifinal contra la campionat Itàlia, i el bon futbol ofert en la fase final de la Lliga de les Nacions, on va acabar subcampiona, cedint només per un gol i amb polèmica de Kylian Mbappé, Espanya es trasllada a una fase de classificació que s’ha convertit en un malson i amb l’obligació de guanyar a Grècia a Atenes abans de jugar-se contra Suècia la plaça pel Mundial de Qatar del 2022.

Des d’Alemanya 1974, la selecció no es queda fora d’una Copa del Món. Onze presències consecutives, el que afegeix pressió a un grup mermat per les lesions. El tècnic, Luis Enrique, està obligat a retocar el seu equip i s’ha quedat sense els joves valors que intueixen un futur brillant per a Espanya. Pedri i Ansu Fati no hi seran. Tampoc Ferran Torres, el màxim golejador. Ni Mikel Oyarzabal, dos indiscutibles en el trident ofensiu. Les baixes colpegen totes les línies del camp, sense Èric Garcia, Marcos Llorente, Yeremi Pino o Gerard Moreno. Raúl de Tomás, davanter de l’Espanyol, és una de les principals novetats i en la convocatòria també hi apareix Dani Carvajal, absent els últims dos mesos per culpa de les lesions, i el català Dani Olmo.

Espanya és segona de grup amb 13 punts, dos menys dels que té Suècia, que en suma 15. Necessita guanyar avui Grècia, tercera amb 9 i encara opcions remotes de ser segona, i desfer-se uns dies més tard dels suecs. Això si vol un bitllet directe cap al Mundial. Perquè un segon lloc l’enviaria cap a la repesca, on només tres equips de dotze es classificaran per Qatar 2022.