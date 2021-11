L’atleta Kilian Jornet i altres persones vinculades al Pirineu van exigir ahir la retirada de la candidatura dels Jocs d’Hivern 2030. Així ho recollia un manifest impulsat per la Plataforma Stop Jocs Olímpics que compta per ara amb una seixantena d’adhesions entre individuals i col·lectius. Destaca la signatura de l’alpinista Araceli Segarra i representants del món ramader, excursionista, cultural i alcaldes del territori. El manifest, presentat a Barcelona, apunta que la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern «Barcelona-Pirineus 2030» és un projecte que no respon a les necessitats del Pirineu. A més, assenyalen que apostar per aquesta candidatura en un context d’emergència climàtica és «una greu irresponsabilitat».

El manifest apunta que les estacions d’esquí pirinenques ja depenen en bona mesura de la producció artificial de neu i adverteix, per tant, que no seran viables a mitjà termini. Bernat Lavaquiol, portaveu de la plataforma, va preguntar en roda de premsa quin sentit té seguir endavant amb la candidatura en aquest context. «Si ara centrem totes les inversions en infraestructures de turisme de neu, que tenen una data de caducitat, de què viurem les veïnes del Pirineu d’aquí a 10 o 15 anys?», va reflexionar.

Per això, proposen «enterrar definitivament» el macroprojecte i canalitzar les inversions per potenciar un canvi de model socioeconòmic al territori que diversifiqui l’economia potenciant, per exemple, la producció agrària ecològica i l’artesania.

Al seu torn, l’atleta Kilian Jornet, que va intervenir a través de videoconferència des de Noruega, va sumar-se a les crítiques. L’esportista va assenyalar que les instal·lacions quedarien obsoletes després dels JJOO i va mostrar-se convençut que el Pirineu no necessita els Jocs, ja que aquests s’han de celebrar, a parer seu, en altres regions del món on sí que abunda la neu.

Preguntat per si participaria en els Jocs Olímpics d’Hivern, Jornet va dir que dependrà si es fan en un lloc que té sentit o que no. «Té més sentit organitzar uns JJOO a Escandinàvia o al Canadà», va afegir.