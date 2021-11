L'entrenador del Costa Brava, Oriol Alsina, ha estat sancionat amb dos partits arran de la seva expulsió durant el partit de l'última jornada contra el Reial Madrid Castella (0-1). Alsina ha rebut dos partits per protestar i dos més per menys preu i consideració a l'àrbitre. Enmig de l'anunci del procés de venda del paquet majoritari del club a l'empresari Carlos Sánchez, Alsina podria no dirigir més el Costa Brava si durant les pròximes setmanes es confirma el seu adéu a la banqueta per tornar a la direcció esportiva.

D'altra banda, el club gironí ha rebut la notificació de la Federació que el partit que havia de jugar aquest cap de setmana al camp del Castelló ha quedat suspès per un brot de COVID-19 a la plantilla del conjunt de La Plana.