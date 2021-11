Kaspars Vecvagars per fi ha aparegut. El necessita el Bàsquet Girona, que el va incorporar el passat estiu convençut de la seva fiabilitat des de la distància. El letó segurament encara no ha ensenyat les seves millors cartes, però com a mínim ha afinat la punteria. Només va encertar un triple de 15 intents en les tres primeres jornades. En les quatre següents, encara que els resultats de l’equip no siguin els desitjats, ha disparat els seus registres. Comptant només els duels amb l’Almansa, Càceres, Valladolid i Granada, acumula 11 triples i una mitjana de 15 punts per partit. Potser mai es veurà la seva versió més millorada. Aquella que se li suposava uns quants anys enrere, quan la seva projecció, per aptituds, qualitat i rendiment, el situaven a ser important en una plantilla de renom. Però de moment, comença a respondre a les expectatives generades. Les que va dipositar el club quan el va fitxar i també Carles Marco, un tècnic que ja el coneixia de la seva anterior etapa a Palència.

Ni s’ho imaginava Vecvagars, temps enrere, que acabaria jugant a Castella i Lleó. Sobretot quan el va captar el Zalgiris, un dels clubs per excel·lència del bàsquet continental, amb una pedrera de les que fan més goig. Allà hi va anar a parar el 2010. Llavors ja havia guanyat la medalla de bronze en l’Europeu sub18 amb Letònia i li quedaven tres anys per penjar-se l’argent en el mateix campionat, però en aquest cas de la categoria sub20. A Kaunas, els tres primers cursos van ser marcats per les anades i vingudes. Cessions aquí i allà, per anar creixent. Fins que el 2013 se li va donar l’oportunitat de formar part de la primera plantilla. Un any que mai oblidarà. Perquè va tenir minuts a l’Eurolliga, la competició per excel·lència. I per compartir vestidor amb Sarunas Jasikevicius. L’ara entrenador del Barcelona, vivia llavors el seu últim curs a l’elit com a jugador. Vecvagars va intentar aprendre’n el màxim.

Tenia llavors 20 anys. Va acabar jugant 8 partits d’Eurolliga. Un d’ells, contra el Reial Madrid. Però la seva millor actuació arribaria el 12 de desembre d’ara fa vuit anys. Victòria contra l’Anadolu Efes, l’actual campió europeu, per 65 a 63. Va gaudir de 17 minuts, uns quants més dels 6 dels que va disposar Jasikevicius. Suficient per fer 10 punts i anotar els dos triples que va intentar. I després? Un seguit de lesions van frenar la seva carrera. Se’n va tornar a casa i també va jugar a Polònia, abans de fer el salt a Espanya. Fontajau li va obrir les portes a l’estiu i ara, per fi, comença a gaudir del seu encert.