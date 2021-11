La transformació que va experimentar l’estiu passat la Unió Esportiva Llagostera, amb canvi de nom inclòs, té continuïtat. Una metamorfosi que va molt més enllà de passar-se a conèixer com el Costa Brava, de dibuixar un nou escut a la samarreta o de jugar els partits a Palamós. El club, associat des de fa una bona colla d’anys al binomi format per Isabel Tarragó i Oriol Alsina, canvia de mans. El traspàs s’ha cuinat a foc lent, de portes cap a dins. Per l’entorn, només algun rumor i poc més. Va ser ahir quan va esclatar tot amb un comunicat a primera hora de la tarda. Un text informatiu, sense entrar en massa detalls perquè les explicacions es donaran més endavant. L’escrit es limitava a parlar de l’existència d’un «acord amb una empresa privada per a la venda d’un paquet d’accions» de l’entitat, el que suposa que els nouvinguts passaran a tenir «el control del club». S’informava igualment que la principal «condició» per dur a terme aquest canvi de mans ha sigut «la continuïtat total dels treballadors del club, així com la direcció del mateix», i que l’única part que es veurà afectada serà la configuració del primer equip. En un principi, «respectant la línia de treball actual». Al capdavant de la nova propietat hi ha Carlos Sánchez, un empresari barceloní. El mateix que forma part del cos tècnic des d’aquesta temporada i qui a partir d’ara, almenys de manera més visible, tindrà tot el protagonisme en la presa de decisions.

El desgast per part de Tarragó i Alsina és enorme, després de molts anys al capdavant de l’entitat. A això se li suma l’aspecte econòmic. Fins ara, el club ha estat al dia de pagaments, però les expectatives i la planificació inicial d’aquesta temporada no lliguen amb la realitat, perquè el club genera el que genera i perquè la Federació va prometre unes xifres i unes partides que finalment no s’han complert. Tenint present la viabilitat de l’entitat i de tota la gent que hi treballa, i pensant que a curt termini hi podria haver problemes, per fi s’han escoltat ofertes. Cosa que fins fa quatre dies no passava. Carlos Sánchez va trucar a la porta el passat estiu i hi ha acabat entrant. És el cap visible d’un grup que passarà (ja ho fa però en els propers dies serà oficial), a tenir el control del Costa Brava, amb el paquet majoritari d’accions. Hi ha acord, però cal la signatura definitiva i això està previst que es produeixi la setmana entrant. Tarragó continuarà sent la presidenta, mentre que Alsina es posarà al capdavant de la direcció esportiva, mentre medita si canviar d’aires un cop s’acabi la temporada. Propostes per marxar en té. Alguna, fins i tot de l’estranger.

Tot esperant la sanció de Competició per la seva expulsió contra el Castella, el tècnic l’haurà de complir i un cop ho faci, abandonarà la banqueta. Sánchez se’n farà càrrec. Mantindrà el cos tècnic actual, amb homes com Òscar Álvarez i Albert Jorquera. No té encara la titulació pertinent per fer de primer entrenador i està per veure quina és la solució definitiva. Tindrà veu i vot a la banqueta i també als despatxos. Si fa no fa, un protagonisme similar al que tenia en la seva anterior etapa al Montañesa. Allà s’hi va presentar el setembre del 2020 i durant quatre mesos i escaig va revolucionar el club, fent fitxatges de renom com els de Sergio García i Joan Verdú. N’era el secretari tècnic, encara que també feia de segon de José Alcaraz, un entrenador que va posar un cop va arribar al club de Nou Barris. Malgrat el munt de canvis, l’equip va baixar a Primera Catalana. Revolució o no, també s’esperen moviments al Costa Brava. A la banqueta i al vestidor. Amb diners a la butxaca i la maleta carregada de bones voluntats, es parla de l’arribada de cinc o sis futbolistes de nivell per intentar redreçar el rumb i evitar el descens. Ja s’ho mirarà de lluny Pitu Comadevall, fins ahir director institucional i coordinador de futbol 7. La nova propietat no hi compta i al que ha sigut un dels noms propis de la història d’aquest club li ha tocat tancar la porta per fora.