La selecció espanyola està més a prop d’aconseguir el seu bitllet per al Mundial de Qatar 2022, després d’imposar-se ahir a Grècia (0-1) gràcies a un gol solitari de Pablo Sarabia des del punt de penal. Els de Luis Enrique van complir a l’Olímpic d’Atenes per situar-se líders del grup B en aprofitar la inesperada derrota de Suècia davant Geòrgia (2-0).

L’equip espanyol ho tenia molt complicat a les sis de la tarda, però dues hores més tard -encara no havia ni començat el seu partit- el repte ja no es presentava tan difícil. L’ensopegada dels suecs treia l’etiqueta de «gesta» a la classificació per a Qatar. Tan sols es tractava de guanyar l’última jornada. Ara, després de la victòria a Grècia, la triple campiona d’Europa només necessitarà un empat per certificar la seva presència mundialista. Diumenge vinent a La Cartuja la tensió no serà tanta, i, fins i tot perdent, Espanya tindria garantida l’opció de participar en una repesca que ja va jugar el 2005 abans del Mundial d’Alemanya.

L’horitzó s’ha esclarit per als de Luis Enrique, que van ser els clars dominadors del partit encara que el seu joc no fos brillant com en les últimes ocasions. En la primera part, Espanya va trigar a acostar-se a la porteria contrària, almenys amb perill, i sí que va patir alguna contra dels grecs en botes de Masouras. Un gol del davanter de l’Olympiacos va ser anul·lat per fora de joc als 20 minuts. La selecció espanyola va reaccionar i aviat va constatar la seva superioritat amb ocasions. La primera va ser un tret del debutant Raúl de Tomás. Tot seguit va errar Morata i abans de l’equador de la primera part va aparèixer l’únic gol del partit després d’un penal transformat per Pablo Sarabia (min. 26).

Deu minuts després, Espanya va fallar l’oportunitat més clara en un mà a mà de Morata. Així es va arribar al descans, amb part del treball fet però amb la por que generava una diferència curta en el marcador. Gavi, un altre dels destacats, va ser protagonista al començament de la segona meitat amb una lleu commoció que li va valer el canvi. Espanya va guanyar, però poc més, i va deixar el seu treball fet per rematar-ho aquest diumenge. És la quarta victòria en territori grec després de cinc visites en tota la història.