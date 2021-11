Pessimisme al Barça amb el retorn al futbol d'Agüero. Segons Catalunya Ràdio, al davanter argentí ja se li ha advertit que la patologia que té podria ser incompatible amb la pràctica professional. El Kun i Caroline Graham Hansen, jugadora del Barça femení, van haver de ser intervinguts aquest mes per resoldre unes arrítmies. Però mentre la de jugadora era benigna, la de l'expunta del Manchester City és més greu. Segons Catalunya Ràdio ja s'ha transmès a Agüero que la possibilitat que no pugui tornar a jugar és real i amb pes. En qualsevol cas caldrà veure com evoluciona els pròxims tres mesos, temps mínim de baixa que s'havia fixat.

Desafortunat des de la seva arribada a Barcelona

Al davanter, de 33 anys, res li està sortint com esperava a Barcelona. Va venir per jugar amb Messi, però no va poder arribar ni a entrenar-se amb el seu company a la ciutat esportiva blaugrana. Una lesió al bessó intern de la cama dreta li va impedir assistir al comiat de Leo i també al Gamper contra la Juve. Després de 10 setmanes allunyat dels terrenys de joc, Agüero va poder debutar amb el seu nou equip fa dues setmanes contra el València. Després de jugar tres estonetes a Champions i Lliga (i marcar al clàssic), va disputar el seu primer partit sencer contra el Rayo. Contra l'Alabès va tornar a sortir de titular, però en el seu cinquè partit es va desplomar quan faltaven quatre minuts per al final de la primera part. No havia tingut cap cop previ. O, almenys, no es va veure. Fins i tot Piqué es va espantar en veure els gestos del seu company.

El davanter argentí va abandonar, pel seu propi peu, la gespa, tot i que després va anar en ambulància a l'hospital, on en un primer diagnòstic es va explicar que va patir «un episodi de malestar toràcic», motiu pel qual se l'havia sotmès «a un estudi radiològic». L'1 de novembre el club va informar que el punta argentí, que ja havia patit una arrítmia 10 dies abans i també fa 12 anys, s'havia sotmès a «un procediment diagnòstic i terapèutic» a càrrec del doctor Josep Brugada. El Barça va explicar que durant els pròxims tres mesos «s'avaluarà l'efectivitat del tractament per determinar el procés de recuperació».