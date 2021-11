La gironina Paula Badosa, actualment desena de la classificació del món, va superar un ensurt inicial per importar-se després sense discussió per 6-4 i 6-0 a la bielorussa Aryna Sabalenka, en el seu debut a les WTA Finals que es disputen fins la setmana vinent a Guadalajara, Mèxic. Badosa, per tant, guanya el seu primer partit i ho fa contra la principal favorita per guanyar el Màsters: Sabalenka és la número dos i en el torneig no hi participa l’australiana Ashleigh Barty.

Derrota contunent en el marcador, però el duel va començar amb nombrosos errors a banda i banda. La gironina, amb dubtes des del darrere. I la seva contrincant ho va aprofitar per posar-se amb un 2-4 al seu favor. Va ser llavors, quan ho tenia tot de cara, que es va desdibuixar fins al punt de desaparèixer de la pista. En va treure profit de la desconcentració de Sabalenka una Badosa que va trencar el servei en el setè joc i va capgirar el signe del partit. Incisiva en tot moment, va dominar la seva rival per apuntar-se el primer set: 6-4. El que va passar a la segona mànega va ser una sorpresa. Va guanyar tots sis jocs en fila la catalana i Sabalenka es va mostrar sense coordinació i després de perdre el servei de bon inici, va deixar de lluitar (6-0).

«He anat buscant els meus cops amb confiança i m’han sortit les coses. Cada partit serà una batalla, però estic motivada per ser aquí», reconeixia Badosa després del partit. Avui, segon capítol. A les nou de la nit, hora catalana, contra la grega Maria Sakkari.