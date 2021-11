El Circuit Gironí de Cros de la temporada 2021/2022 està en marxa des del passat 24 d’octubre i aquest cap de setmana celebrarà la seva segona prova de les vuit que formen part del seu calendari. Estrenat a Olot, demà diumenge arriba a Girona. Serà el parc de les Ribes del Ter, l’escenari habitual, l’encarregat d’acollir les diferents curses del 23è Cros Ciutat de Girona.

Prova puntuable no només pel Circit Gironí, sinó també pel Gran Premi Català de Cros per a les categories cadet, juvenil i júnior. S’hi suma el Gran Premi Consell Comarcal de la Selva i el 17è Trofeu Diputació de Girona.

Ahir se’n va fer la seva presentació oficial i el regidor d’Educació, Infància i Esports de l’Ajuntament, Àdam Bertran, destacava «les virtuts de la pràctica esportiva, que fomenta tot un seguit de valors com ho són l’amistat, la capacitat de sacrifici, el respecte i el treball en equip». Al mateix temps, explicava que cal «incidir en tots aquests valors sobretot en les persones joves i els infants» perquè és important «conscienciar-los que la pràctica esportiva també és sinònim de salut».

A partir d’un quart de deu començarà el Cros. Torn per a la categoria Sub16 masculí i cadet. Durant tot el matí les 15 categories participants faran acte de presència per competir fins una mica abans de les dues de la tarda. També hi ha espai pels més menuts. Aquells nens i nenes nascuts a partir del 2016, també hi podran participar sota el nom de Barrufets. El Circuit Gironí de Cros anirà disputant les seves proves fins el 23 de gener de 2022, quan es tancarà a Caldes de Malavella.