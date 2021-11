La venda del paquet accionarial majoritari (un 60%) de la UE Costa Brava de la família Tarragó-Alsina a l’empresari Carlos Sánchez obre un piló d’incògnites al voltant del club. Les més immediates, el futur esportiu de l’entitat, que ocupa des de fa jornades zona de descens i que al mercat d’hivern mirarà de reforçar-se per mantenir la categoria. Paral·lelament, el canvi de propietari no afectarà, almenys aquesta temporada, l’escenari dels partits de l’equip, que continuarà sent el Nou Estadi de Palamós. En aquest sentit, el regidor d’esports del municipi, Joan Barba, assegura que la sensació és de «tranquil·litat» després d’haver parlat amb la presidenta Isabel Tarragó. «Ens ha dit que no hauria de canviar res del conveni amb l’ajuntament», diu Barba, que reconeix que encara no coneix Sánchez però es mostra obert a dialogar-hi. «Si vol fer canvis, sempre es poden valorar. No hi hauria cap problema», diu.

El conveni entre el Costa Brava i Palamós es va signar aquest estiu després de la impossibilitat de traslladar-se a L’Estartit. El contracte és per un any i a final de temporada s’obrirà un nou escenari.