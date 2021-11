L’esport tracta de dinàmiques, i més en el bàsquet. Avui es poden acumular victòries que et fan escalar fins al capdamunt de la classificació, mentre que l’endemà es pot encadenar una ratxa de derrotes que et deixen al pou; i de retruc, et minven la moral. Aquest vespre a Fontajau (19.00 h.), es veuran les cares dos conjunts que saben de primera mà el que és conviure amb ratxes de resultats com ho són el Bàsquet Girona i el Leyma Corunya.

Lluny, per no dir ben lluny, ja queden les dues primeres victòries amb què els gironins donaven el tret de sortida a la nova temporada. Dues victòries que ja són passat perquè des d’aleshores els homes entrenats per Carles Marco no han tornat a assaborir el dolç gust del triomf i encadenen cinc desfetes -la més recent diumenge passat contra el Granada. «Tenim moltes ganes de canviar la tendència dels dos últims partits en què l’equip no va oferir una bona imatge. Vam competir com sempre, però ens va faltar millorar alguns aspectes per aconseguir la victòria. Espero que l’afició vingui perquè tant nosaltres com la gent a Fontajau es mereix un bon resultat. No podria dir si el Corunya és el millor o pitjor equip per revertir la situació», va explicar Marco en la prèvia del duel contra els gallecs.

Per esgarrapar un resultat positiu contra un equip que és tot el contrari als gironins (arriben a terres gironines amb cinc victòries seguides), no només s’haurà de donar una millor imatge com demana Marco sinó que els percentatges de l’equip hauran de canviar respecte als aconseguits darrerament. Sense anar més lluny, contra els granadins l’equip no va superar el 40% d’encert en tirs de camp (37%), en llançaments de dos punts (36%) ni des de la línia de 6.75 metres (40%). No obstant això, Marco avisa que «ells tenen una dinàmica positiva i nosaltres negativa. Però pot canviar en qualsevol partit. En aquesta Lliga tots els partits són difícils ja que és molt competitiva i tots els conjunts tenen la capacitat de guanyar tant a fora com a casa. Per guanyar haurem d’estar més intensos, parlar més entre nosaltres i tenir la confiança suficient per encistellar tirs sense oposició», exposava.

Sobre el rival, que és un dels més forts de la categoria i que arriba en un moment dolç després d’acumular cinc victòries (Palència, Osca, Guipúscoa, Palma i Granada), ni Marco ni el base Albert Sàbat van voler destacar la figura de cap jugador gallec. «Són un equip amb molt de talent però no ens intimida res. Podríem dir que els tenim respecte com a qualsevol equip de la Lliga. Caldria donar-li importància al conjunt. Compten amb dos molt bons jugadors per cada posició. Sincerament han fet una plantilla per estar a dalt», comentaven.

Serà important sentir l’escalf de l’afició a Fontajau: «A casa sempre ens sentim més a gust quan juguem. A més, ens agrada molt que pugui venir gent a veure’ns. Tant de bo puguem millorar la imatge que vam donar a Granada perquè després de dues desfetes a casa, l’afició es mereix una victòria. L’ideal seria veure un Bàsquet Girona com el que es va veure contra el Valladolid».