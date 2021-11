Christopher Jones ha guanyat la prova reina de la Cursa de Muntanya de Girona, que aquest any ha celebrat el desè aniversari després de no poder-se fer l'any passat a causa de la pandèmia. Una prova que ha deixat un seguit d'accions surrealistes.

I és que Marc Pérez es decidia a guanyar la Transgavarres, la prova més llarga amb 51,5 quilòmetres amb 1.700 metres de desnivell, però un intrús havia modificat l'orientació del recorregut, el que ha fet que el corredor del Berguedà anés per un camí que no tocava.

Així, ha perdut tot l'avantatge que tenia respecte al segon, Ignasi Riuró, que en un gest noble i esportiu ha esperat a Peréz en la recta d'arribada situada a la Plaça Sant Domènec. Però mentre els dos corredors s'abraçaven i es disposaven a travessar junts de línia d'arribada, el tercer classificat, Christopher Jones, els ha superat i, finalment, ha estat el guanyador de la cursa.

Menys emoció hi ha hagut en la prova femenina, on Clàudia Tremps s'ha imposat amb un clar avantatge respecte Elisabeth Martí i Jenny Arasil. Per altra banda, la Transgavarres per equips masculins ha estat per Felipe González i Jordi Rabionat, i la d'equips mixta per Jackeline Gómez i Albert Alegre. La prova Trail, de 24 quilòmetres de recorregut, ha tingut com a vencedors a Arnau Aranda i Àngela Castelló, i l'Express, de 15 quilòmetres, ha vist guanyar a Jan Torroella i Paula Mata.