La plaça d’accés directe al Mundial 2022 estarà en joc avui a la Cartuja (20.45 h), la reedició de la cita que va estrenar el camí d’Espanya en l’última Eurocopa, davant Suècia, que va ser l’última selecció que va deixar sense gol a l’equip de Luis Enrique i, abans, va situar-lo a la vora de l’abisme en la fase de classificació mundialista, que presenta un últim capítol en una «final» en la qual a la selecció espanyola li serveix l’empat després de guanyar Grècia.

Els de Luis Enrique Martínez no es trairan a si mateixos ni especularan. Suècia necessita guanyar per aconseguir el bitllet i això, avui dia, és un alleujament per a una selecció a la qual se li ennueguen els rivals que aposten per plantejaments defensius i brilla davant els que li surten a jugar. «No especularem, pressionarem a dalt i a córrer riscos. Farem com sempre, excepte matisos, i mostrarem les nostres armes. Estem més a prop del Mundial», va avançar Luis Enrique. Jordi Alba i Sergio Busquets, els únics futbolistes en la convocatòria d’aquells que van tocar el cel futbolístic, tornaran a un onze en el qual s’espera algun retoc més.

Dani Carvajal, que va tornar després d’un any i dos mesos d’absències per les lesions, pot deixar la seva plaça al jugador del Chelsea, César Azpilicueta i Pau Torres del Vila-real, entrar per Íñigo Martínez.