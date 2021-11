Álex Baena i Cristhian Stuani han fet els gols, però haurien pogut ser d'altres. Perquè el Girona ha guanyat i ha convençut, fent un molt bon partit de principia fi, per derrotar el Cartagena i sumar tres punts d'or que l'enfilen una mica més a la classificació. Domini i ocasions per derrotar un rival que ha tingut els seus minuts i també hauria pogut veure porteria, però que s'ha vist sorprès, sobretot en una primera meitat en la qual els de Míchel han merescut anar-se'n als vestidors amb un marcador més amplique no pas l'1-0.

D'entrada, el ritme l'ha posat el Girona. Velocitat de creuer i a jugar. Ha decidit quan i on tenir la pilota, acumulant arribades a l'àrea rival, sense deixar respirar al Cartagena, superat en totes les línies i sorprès per la facilitat amb la qual els de Míchel treien la pilota des del darrere i la feien avançar metres i més metres. Costava saber si Bernardo, Bueno i Juanpe jugaven, perquè no estaven gens exigits i només havien de sortir des del darrere tocant i tocant. La sala de màquines ha funcionat d'entrada, amb Kébé tallant i avançant metres, Aleix Garcia repartint joc i Álex Baena fent de les seves. Està en un moment dolç el 8, que va estrenar el seu compte golejador al camp del Tenerife i avui l'ha engreixat amb la segona diana de la temporada.

L'ha fet més enllà de la mitja hora de joc, quan els gironins ja sumaven unes quantes oportunitats i de ben clares. Com un cop de cap de Bernardo que no ha trobat porteria a la sortida d'un córner o una rematada de Samu Sáiz, a tocar de l'àrea petita i després que la pilota botés, que no ha acabat en gol per molt poc. L'1-0 ha arribat al 37, quan Jairo ha centrat des de la banda esquerra i la passivitat dels centrals l'ha aprofitat el més llest de la classe. Banea s'ha avançat a tothom, ha connectat la pilota amb el cap i l'ha enviat al fons de la porteria de Marc Martínez. I si no ha caigut el segon ha sigut perquè Kébé, l'encarregat de conduir un contracop, no ha escollit cap línia de passada franca i ha preferit xutar, enviant la rematada prop del pal dret. O quan Aleix, de falta, ha trobat la mà del porter, que ha evitat qualsevol mena de perill i ha forçat un còrner.

No hi ha hagut color en un primer temps de clar domini del Girona, superior en tot moment, que només ha concedit alguna arribada aïllada al seu rival. Kébé, titular al mig del camp, ha vist una targeta groga massa aviat. També ha sortit d'entrada Cristhian Stuani, bregador com sempre i participatiu. Com Samu, molt actiu en tot moment, en la recuperació i sobretot a l'hora de construir. Seva ha sigut la primera oportunitat del segon acte, però el seu xut ha topat amb un Marc Martinez que instants després ha tornat a salvar el seu equip davant d'un cop de cap de Juanpe a la sortida d'un servei des de la cantonada. Ha sigut llavors quan el Cartagena se n'ha adonat que calia fer alguna cosa per no sortir escaldat de Montilivi. Ha engegat la maquinària i s'ha tret la son de les orelles. Per començar, un xut de Neskes al travesser i després, una de les que Rubén Castro no sol fallar, però aquest cop el davanter ha dirigit la rematada molt a prop de la porteria. Ortuño i Tejera han entrat a la gespa; més pólvora pels visitants, que han cregut que l'empat era possible. Sobretot després de veure com Valery, incomprensiblement, s'ha atipat de pilota quan tenia Stuani tot sol al segon pal. A l'uruguaià no li ha agradat gens l'acció del seu company i li ha recriminat de seguida.

El partit estava obert. Accions a banda i banda i aquest cop li tocava a la porteria de Juan Carlos salvar-se. Aleix ha perdut la pilota en zona compromesa i ha habilitat perquè Dauda entrés fins la cuina. Ha provat el xut, però la pilota ha rebotat en un defensor i s'ha perdut per línia de fons. I llavors ha aparegut Stuani. Primer Bueno, per caçar una pilota penjada al segon pal. El central l'ha cedit pel seu compatriota i el de Tala no ha fallat. En el seu partit número 150 amb la samarreta del Girona ha fet el seu 90è gol. Respirava Montilivi.

I més que ho ha fet quan l'àrbitre no ha fet cas a les protestes dels jugadors visitants, que demanaven un penal sobre Rubén Castro. El davanter ha entrat dins de l'àrea amb la pilota i allà s'ha vist sorprès per l'entrada des del darrere de Bueno, que ha evitat una rematada franca. No hi ha hagut res i el joc ha continuïtat amb normalitat, mentre Castro, cada cop que ha tingut l'ocasió, li ha recordat la jugada al col·legiat. No hi ha hagut ja massa més història. Al descompte, una altra bona notícia: el debut d'Àlex Sala, l'enèsim jugador del planter que ha tingut minuts aquesta temporada a Segona.

GIRONA 2 -0 CARTAGENA

GIRONA: Juan Carlos, Valery, Santi Bueno, Bernardo, Juanpe, Jairo (Juncà, min. 84), Ibrahima Kébé (Alex Sala, min. 92), Aleix García, Álex Baena (Pablo Moreno, min. 84), Samu Saiz (Artero, min. 68) i Stuani (Bustos, min. 84)

CARTAGENA: Marc Martínez, Delmás, Andújar (Alcalá, min. 71), Pablo Vázquez, De la Bella, Bodiger, Clavería (Ortuño, min. 58), Cayarga (Tejera, min. 58), Neskes (De Blasis, min. 71), Dauda (Josema, min. 86) i Rubén Castro

GOLS: 1-0, Álex Baena (min. 37); 2-0, Stuani (min. 66);

ÀRBITRE: David Gálvez Rascón (comitè madrileny). Ha amonestat Ibrahima Kébé (min. 22), Andújar (min. 41), Clavería (min. 49), Baena (min. 49), Tejera (min. 64),

ESTADI: Montilivi, 6.055 espectadors.