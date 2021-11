Jorge Martin (Ducati) va aconseguir la pole position en l’última sessió de qualificació d’aquest any en MotoGP al Gran Premi de la Comunitat Valenciana. El pilot madrileny va ser el més ràpid al circuit Ricardo Tormo amb un crono d’1:29.936 i avui sortirà des de la primera posició acompanyat de dues Ducati més, la de Francesco Bagnaia i la de Jack Miller. I és que l’escuderia italiana va aconseguir col·locar quatre pilots entre les cinc primers posicions perquè Johann Zarco va ser cinquè. L’únic que va trencar amb la seva hegemonia va ser Joan Mir (Suzuki) que va aconseguir el quart millor temps. Per la seva banda, el rosinc Maverick Viñales (Aprilia) no va poder superar la Q1 i avui arrencarà des de la catorzena posició de la graella.

En el segon intent dels pilots n’hi va haver de tots colors. Valentino Rossi (Yamaha), que avui correrà el seu últim Gran Premi a MotoGP, va sortir darrere Bagnaia per agafar-li el rebuf. El de Ducati, en el seu intent de volta ràpida es va posar líder (1:30.118), amb dues dècimes de marge sobre Jack Miller. Rossi va marcar el setè millor temps, després superat per Nakagami i Zarco. Però en el segon intent, Bagnaia va caure en el segon revolt i la seva moto va quedar al mig de la pista, cosa que no va perjudicar al seu company d’equip, l’australià Jack Miller, que també va caure en l’onzè revolt. Això va fer que Jorge Martín, que venia amb parcials de volta ràpida, acabés adjudicant-se la pole position, la seva quarta aquest any després de les sumades a Doha, Àustria i Estiria.

Moto2: El Mundial en joc

Amb els campionats de MotoGP i Moto3 ja sentenciats a favor de Fabio Quartararo (Yamaha) i Pedro Acosta (KTM), respectivament, tota l’emoció se centrarà a veure qui aconsegueix aixecar el títol de Moto2. Remy Gardner (Kalex) parteix com a gran favorit per ser campió, ja que té 23 punts d’avantatge respecte Raúl Fernández (Kalex). Per tant, tot el que no sigui una victòria a Xest del madrileny, que surt cinquè, faria que l’australià, vuitè en la graella de sortida, es proclami campió sense dependre del seu resultat. De totes maneres, a Gardner li val amb ser dotzè faci el que faci Fernández. En la cilindrada mitjana, el gironí Albert Arenas (Boscoscuro), que en el Gran Premi d’Algarve es va fracturà un dit del peu, partirà des de la 25a posició.