Derrota, i de les que fa mal, del Sarrià ahir davant l’Alacant (33-34). Els de Josep Espar havien fet el més complicat: capgirar un marcador advers de 26-31 quan faltaven dotze minuts pel final per posar-se dos gols per davant (33-31). Però amb 33-32 i quan faltaven tres minuts per acabar, es va produir una d’aquelles accions que embruten l’esport. Una picabaralla va aturar el partit durant gairebé mitja hora i això va desconcentrar a un Sarrià que havia fet les coses molt bé fins aquell moment. Però en els tres últims minuts, després que es reprengués el joc, va ser incapaç de veure porteria.

Els gironins havien sortit molt bé sobre la pista, arribant a tenir un avantatge de cinc gols en la primera meitat (15-10) que els visitants aconseguirien eixugar per marxar per sobre al final dels 30 primers minuts (16-17). Semblava que els alacantins sentenciarien el partit aviat quan van aconseguir un avantatge de cinc gols en la segona meitat (26-31), però una bona defensa local, amb un gran Aleix Toro sota pals, va fer tornar al Sarrià a dins el partit. Els d’Espar estaven en un moment dolç i s’havien posat 33-31, només trencat per un gol de De Novias des dels set metres (33-32).

Però va ser aquí que es va produir la nota negra del partit. El visitant Linares va fer una dura falta a Pararols i va veure la targeta vermella. Després es va encarar amb els aficionats, i tot això va acabar una picabaralla que va tenir el partit aturat durant mitja hora perquè, després, el visitant Moreno va començar a empentar a tort i a tret al mig de la pista i Josep Ballester va acabar amb la cella oberta. Tot això va desconcentrar a un Sarrià que venia amb bona dinàmica, però quan el partit es va reprendre no es va trobar sobre la pista i va acabar perdent.