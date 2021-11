Desenllaç surrealista el que es va viure ahir en la prova reina de l’edició número 10 de la Cursa de Muntanya de Girona, que tornava 728 dies després de la seva última edició celebrada el 2019. Christopher Jones i Clàudia Tremps van ser els guanyadors de la Transgavarres, la cursa més exigent de les tres disputades, amb un recorregut de 51’5 quilòmetres amb 1.700 metres de desnivell positiu. Però el que havia de ser una celebració, en tota regla, del desè aniversari d’un dels esdeveniments esportius de referència de la ciutat de Girona, va acabant tenint un final totalment inesperat, almenys en la prova masculina de la Transgavarres.

I és que Marc Pérez comandava la cursa amb autoritat i tot feia pensar que seria ell qui pujaria al lloc més alt del podi. Pérez tenia l’energia suficient per arribar en solitari a la meta, però un aficionat, si se’l pot anomenar així, li va jugar una mala passada. Aquest intrús va boicotejar el recorregut de la prova canviant l’orientació del recorregut, el que va fer que el corredor del Berguedà es perdés i Ignasi Riuró el superés. Tot i així, aquest, en un gran gest d’esportivitat, va esperar Pérez en la recta d’arribada situada a la Plaça de Sant Domènec per entrar junts. Els aplaudiments no van trigar a aparèixer en la zona d’arribada davant tal noble gest, però això no acabaria aquí, i és que qui anava tercer de la cursa, Christpher Jones, va superar als altres dos atletes mentre s’abraçaven decidits a travessar junts la línia d’arribada. Així, Jones va ser, finalment, el guanyador de la prova masculina de la Transgavarres, per davant de Riuró, segon, i Pérez, tercer. El gironí Toti Bes va ser quart, a mig minut dels tres primers.

Menys emoció va tenir la prova femenina, on Clàudia Tremps es va imposar amb un clar avantatge respecte a Elisabeth Martí i Jenny Arasil. Per altra banda, la Transgavarres per equips masculins va ser per Felipe González i Jordi Rabionat, i la d’equips mixta per Jackeline Gómez i Albert Alegre. La prova Trail, de 24 quilòmetres de recorregut, va tenir com a vencedors a Arnau Aranda i Àngela Castelló, i l’Express, de 15 quilòmetres, va veure guanyar a Jan Torroella i Paula Mata.