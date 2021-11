Espanya va guanyar per 1-0 a Suècia amb un gol de Morata, en un partit competit, en el qual en alguns trams van aflorar els nervis, i va aconseguir el bitllet directe per a Qatar 2022, el dotzè Mundial seguit que disputarà. Per la seva banda, Suècia haurà de jugar la repesca. Després d’una primera part en la qual els de Luis Enrique van tenir més la pilota, però les ocasions més clares van ser per Suècia, amb dues de Forsberg, Espanya va reaccionar va aconseguir una històrica victòria gràcies al gol del Morata, després de recollir un xut al travesser de Dani Olmo, per a portar la festa a la Cartuja.

Espanya, líder del Grup B amb 16 punts i a la qual li valia un empat, i Suècia, segona amb 15, s’ho jugaven tot a una carta. La selecció espanyola va sortir amb empenta, sense especular i volent imposar un ritme molt alt al joc, un futbol de toc i alhora vertical. Aviat va avisar amb una centrada perillosa de Sarabia que va treure amb alguna dificultat. Encara així, Suècia, un equip rocós, físic, ordenat i veloç a dalt, va començar a mostrar la seva millor arma: el contraatac. Així, Forsberg, davant la indecisió de la defensa espanyola, va provar Simón amb un xut creuat que aquest va desviar lleugerament. Forsberg va fregar el pal dret de Simón en una bona ocasió visitant.

A la represa, la selecció va imprimir més dinamisme i profunditat al seu joc, amb Gavi buscant enganxar amb els puntes i amb Alba, sobretot, però es va topar amb una Suècia molt segura enrere, que, amb el seu capità Lindelof, va ser una roca a darrere i va continuar espantant a dalt.

El realista Isak ho va intentar, però va xutar alt després d’una fallada d’Azpilicueta en treure la pilota, i després Forsberg no atinó a rematar en l’àrea, en tant que De Tomás va rematar de cap amb perill, però desviat, un córner abans de ser canviat per Rodrigo, quan Luis Enrique va ficar més pólvora amb Álvaro Morata per Sarabia. El davanter del Juventus va sortir amb força, va donar més presència a l’atac i va tenir una clara arribada per l’esquerra en la qual no va encertar a rematar amb precisió.

Suècia va collar, especialment buscant l’altura i experiència de Ibrahimovic, però sense èxit, mentre que Morata va revolucionar l’atac espanyol. El madrileny es va reivindicar i va trobar el premi a la insistència després de recollir una impressionant gardela de Dani Olmo al travesser i classificar Espanya pel Mundial.