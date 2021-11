El set vegades campió del món Lewis Hamilton (Mercedes) es va exhibir ahir en el Gran Premi de Brasil, la dinovena prova del Mundial de Fórmula 1 disputada en el circuit d’Interlagos. D’aquesta manera, va relegar al segon lloc a Max Verstappen (Red Bull) i ajusta la lluita pel títol. Ara, però, el neerlandès té 14 punts de marge sobre el britànic quan encara falten tres proves per acabar el campionat més emocionant dels últims anys.

Hamilton, que va arrencar des de la desena posició, va protagonitzar una gran exhibició en remuntar nou llocs per ampliar a 101 el seu propi rècord històric de victòries en la Fórmula 1. Amb Verstappen segon, va tancar el podi l’altre Mercedes, el de Valtteri Bottas, que sortia primer. Mentrestant, Sergio Pérez (Red Bull) va ser quart, marcant la volta ràpida en l’última volta i traient aquest punt extra a Hamilton. Tot, en una gran carrera on els espanyols Carlos Sainz (Ferrari) i Fernando Alonso (Alpine) van ser sisè i novè, respectivament.

Hamilton només va tardar quatre voltes a passar de la desena a la quarta posició, i en la següent, el seu company, Bottas, també el va deixar passar perquè anés a la caça dels dos Red Bull. Després que el cotxe de seguretat entrés a pista en dues ocasions, el britànic va passar a Sergio Peréz en la volta nombre 19.

Després de dues entrades a boxes la cosa continuava igual, amb Verstappen primer i Hamilton segon. El britànic es veia amb més ritme, marcant alguna volta ràpida, i es va llançar al neerlandès en la volta 48. Verstappen va cometre una acció que semblava antireglamentària quan es va defensar d’aquest atac, però no va ser investigada i el britànic va haver d’esperar fins a la volta 59 per avançar, per fi, al pilot de Red Bull, demostrant que els set campionats del món que té no li han caigut del cel. Després de passar a Verstappen, Hamilton va conduir sense problemes rumb a la seva sisena victòria de l’any. Després de veure la bandera a quadres, el britànic va donar la volta d’honor típica al circuit d’Interlagos portant la bandera brasilera i va agraeis a l’afició el suport rebut al llarg de tot el cap de setmana, potser un dels millors de la seva carrera.

Hamilton i Verstappen es tornaran a veure les cares el pròxim cap de setmana amb la disputa del Gran Premi de Qatar, que se celebrarà en el circuit de Losail. Serà la primera vegada que la Fórmula 1 arribi a aquesta recorregut.