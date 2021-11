Gir en la recerca de l'agressió a l'exblaugrana Keira Hamraoui. Després que la policia detingués a Aminata Diallo, la seva companya d'equip al PSG, ara les investigacions apunten cap a un altre exblaugrana: Eric Abidal. Segons 'Le Monde' els investigadors han establert que el xip de la targeta telefònica de la migcampista estava a nom d'Eric Abidal, la qual cosa confirmaria la relació. «Aviat se l'escoltarà», confirma Maryvonne Caillibotte, fiscal de la República de Versalles. Una audiència de la seva dona, Hayet Abidal, «no està exclosa», segons la fiscalia. Segons diversos jugadors del PSG, Hamraoui havia trucat a Eric Abidal l'endemà del seu atac, la nit del 4 al 5 de novembre. Quan Diallo i Hamraoui tornaven de sopar del Bois de Boulogne, el seu vehicle va ser detingut per dos homes. Van treure a Hamraoui i la van colpejar amb una barra de ferro, produint-li ferides a les cames i les mans. «Així que ens fiquem al llit amb homes casats?», haurien dit els atacants, segons els testimonis de les dues jugadores.

La reputació de Diallo

Mourad Battikh, advocat d'Aminata Diallo, ja advertia el dissabte que la seva representada no tenia res a veure. «La van tirar als lleons», sentenciava després que la jugadora del PSG estigués 36 hores arrestada com a sospitosa d'idear una agressió a una altra companya. El seu lletrat es va preguntar com podrà la seva clienta reprendre la seva carrera després del linxament mediàtic que ha patit.