L’Olot va rascar ahir un punt al Municipal en assolir l’empat al darrer minut, després que el Granollers s’avancés amb un gol en pròpia de Gerard Batalla (1-1). Els garrotxins, que van tenir oportunitats per donar i per vendre, i es van veure les cares amb un Granollers que no va aconseguir fer cap xut entre els tres pals, van poder compensar l’errada i la manca d’encert amb un gol de Moha a la pròrroga.

Els d’Albert Carbó van dominar el duel, amb una quinzena de xuts a porteria i més d’una oportunitat ja a la primera meitat, de la mà de Kilian, Blàzquez, Arranz o Eloi Amagat, entre d’altres, que no es van acabar de materialitzar. Els visitants, que no van gaudir de cap ocasió de perill, van ser, però, els encarregats d’obrir el marcador a l’equador de la segona meitat, tot i que no per mèrits propis, sinó per una errada de Gerard Batalla, intentant refusar una centrada dels vallesans. Amb més de vint minuts per endavant, els olotins van centrar tots els esforços en l’atac, fins que Moha Abouhafs va anotar el gol de l’empat, al minut 91, amb un xut des de la frontal de l’àrea.

Més enllà del resultat, que deixava un gust agredolç als locals, la notícia del partit va ser el retorn de Carles Mas, que per culpa d’una greu lesió encara no havia debutat aquesta temporada.

Malgrat l’empat, l’Olot manté el lideratge al grup de la Tercera RFEF amb 20 punts, un més que el Girona B i a dos del Peralada, després d’empatar contra el Vilassar de Mar.