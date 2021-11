El Bàsquet Girona va tornar a sumar una nova derrota -i ja van sis seguides- contra el Leyma Coruña en un duel on van tornar a florir les mancances que Carles Marco tant demanava corregir. L’encert ofensiu visitant va ser molt major que el desencert local, i ja és molt dir. Ni es va poder superar el 40% en cap dels camps de tir, per contra, els gallecs no van baixar del 52 i amb els seus 10 de 19 en triples van fer un mal irreparable a un conjunt que va sense frens en un pendent que comença a fer molta baixada.

El Leyma Coruña trepitjava terres gironines amb una ratxa que feia molta por. Els gallecs van arribar al Pavelló de Fontajau amb cinc victòries en les mateixes jornades, amb la maleta carregada d’il·lusió i amb una plantilla molt física que tenia l’objectiu de sumar la sisena. Entre la paüra, els dilemes propis i la pressió que provoca poder perdre el sisè partit consecutiu, el Bàsquet Girona va plantejar un inici de partit rude on van aprofitar alguna fractura del rival per a manar en el marcador. Amb el prematur 3-0, els locals van començar a notar la suor freda. El desencert des de la pintura i el tir exterior combinat amb la tova defensa van permetre als visitants fer i desfer a plaer. Amb un 5 de 5 en tirs de 2 i un 5 de 9 en tirs de 3 van fer un mal, gairebé irreparable, per a tancar el primer quart (15-26).

La posada en escena d’Albert Sàbat va espavilar als locals en el segon quart. Els seus dos triples van permetre frenar la sagnia que estava sofrint l’equip i, així, donar inici a un parcial que va fer que el marcador passés del 18-34 al 32-40. Part de la culpa de poder trepitjar-li els talons al rival va ser també d’Èric Vila qui va desenvolupar una gran labor en la pintura i va fer aixecar el públic de la seva cadira amb una esmaixada de videoteca. Les actuacions de Sàbat i Vila van ser les úniques notes de color davant la grisor que fins aquell moment havien ofert els seus companys, amb infinites dificultats per aportar el seu granet de sorra en tasques ofensives.

Quan semblava que el Corunya havia de vigilar perquè veia arribar el Bàsquet Girona, una sèrie de desencierts ofensius locals i alhora encerts visitants van eixamplar una altra vegada el marcador fins als 15 punts (42-57). A primera vista, la diferència semblava insalvable. No obstant això, els locals no es rendien. Els triples d’Albert Sàbat, qui va mantenir la batuta del seu equip tot el temps, podien fer creure als més incrèduls que la remuntada es podia fer realitat.

Amb la màxima diferència del partit s’arribava al quart i definitiu període (46-61). Uns últims deu minuts marcats per l’intercanvi de cops. Ja ho va dir Carles Marco en la prèvia del partit que l’equip havia de millorar moltes coses com l’encert en tirs sense oposició. Ahir van tornar a signar uns percentatges molt pobres. Sobretot en el primer i últim quart, on els visitants ho van aprofitar per a fer més gran la ferida amb fins a 19 punts d’avantatge (50-69) quan restaven sis minuts. Una altra vegada els triples de Sàbat i el joc en la pintura de Vila, que van ser les úniques notes positives, van maquillar un marcador que va tancar el partit en (68-80).