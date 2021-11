Eric Abidal i la seva dona podrien estar involucrats en el cas d’agressió a la jugadora del PSG, Kheira Hamraoui, per unainfidelitat, segons va explicar ahir Le Monde. La fiscal de Versalles, Maryvonne Caillibotte, va confirmar que Abidal -també antic director esportiu del Barça- serà «pròximament» interrogat i no descarta que la dona de l'exfutbolista de 42 anys també sigui convocada. La targeta del mòbil d'Hamrahoui estava al nom d’Abidal, confirmant, a ulls dels investigadors, una relació pròxima entre els dos.

La reputació de Diallo

Mourad Battikh, advocat d'Aminata Diallo, ja advertia el dissabte que la seva representada no tenia res a veure. «La van llançar als lleons», sentenciava després que la jugadora del PSG estigués 36 hores arrestada com a sospitosa d'idear una agressió a una altra companya. El seu lletrat es va preguntar com podrà la seva clienta reprendre la seva carrera després del linxament mediàtic que ha patit.