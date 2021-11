El Barça i Ramon Planes han firmat ja l'extinció del contracte del secretari tècnic, que n'havia demanat la rescissió voluntàriament, i que vencia el 30 de juny del 2022. Planes va sol·licitar la seva sortida immediata del club la setmana passada, dos dies després que s'anunciés l'arribada de Xavi Hernández com a entrenador. L'executiu va ser el primer dels relleus en la cúpula del primer equip de futbol. La desvinculació de Planes s'ha convertit en oficial després que el club hagi anunciat aquest dimarts l'acord per a la liquidació i expressava al secretari tècnic el seu «compromís, professionalitat i aportació» durant els anys que ha pertangut al club. Concretament tres. Va arribar el 2018 procedent del Getafe a instàncies de Pep Segura, que era el mànager general del futbol triat per Josep Maria Bartomeu.

Planes va ser fitxat per col·laborar amb Eric Abidal i és l'únic que ha continuat al club després que Joan Laporta vencés en les eleccions el 7 de març. Bartomeu ja havia acomiadat Segura i Abidal. Amb l'arribada de Xavi, el cos tècnic pateix una transformació en la qual l'entrenador, Mateu Alemany, director de futbol, i Jordi Cruyff, fins ara cap de 'scouting' internacional, prenen un altre rumb.