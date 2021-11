L’entrenador de La Jonquera, Arnau Liesa, té coll avall que s’estarà una bona temporada sense poder dirigir el seu equip. Liesa va ser expulsat per protestar diumenge al minut 69 del partit contra el Martinenc a Les Forques. A partir d’aquella acció es van encendre els ànims i l’àrbitre va decidir suspendre el partit. Fins aleshores, el partit es desenvolupava, segons Liesa, amb «normalitat». No ho veia així l’àrbitre del partit Oriol Garcia Muñoz, que seguint el protocol de la campanya Prou insults a la grada havia aturat el partit al minut 28 perquè un aficionat li havia cridat «Ets un burro, espavila» i ho tornaria a fer abans de l’expulsió de Liesa després que dues persones més li diguessin «a ver si pitas algo bien i espavila» i «Eres malísimo; eres un burro». Amb l’entrenador expulsat, Garcia Muñoz va tornar a avisar el delegat que havia rebut més insults cap a la seva persona i els assistents i va decidir que ja passava de taca d’oli.

L’àrbitre va escriure a l’acta que el partit s’havia suspès després «d’haver aplicat tres cops el protocol» i també pels incidents amb Liesa, un cop expulsat. És aquí on les versions són ben diferents. D’una banda, l’àrbitre va fer constar que el tècnic local «va continuar cridant i encarant-se a l’assistent, havent de ser separat pel delegat i dues persones més una de les quals era un membre de seguretat»; de l’altra, Liesa assegura que quan el van expulsar va anar «a parlar amb l’assistent per evitar la vermella al meu jugador» i després se’n va anar «al vestidor». A partir d’aquí, el segon i el tercer entrenadors van acabar expulsats i l’àrbitre va decidir que ja n’hi havia prou d’aquell color. «Respecto la seva decisió de suspendre el partit si no se’n veia amb cor o no se sentia còmode. Pel que fa a mi, em sorprèn tot el que va escriure, perquè no va passar res de greu. Cap picabaralla, ni insults greus, ni res. He vist mil coses pitjors en futbol i no ho entenc. Espero que no se m’agafi de cap de turc, però em temo que no tornaré a entrenar fins passat Nadal», assegura Liesa que recorda que «els dos equips vam demanar-li que el partit continués». El tècnic fa una reflexió. «Els únics que van estar a l’altura van ser els jugadors. La resta, no. Jo tampoc. No és qüestió de demanar disculpes o penedir-me. No vam estar a l’alçada», admetia.

El tècnic coneixerà demà la sanció que li imposa la Federació. A banda dels partits que li poden caure, el més probable és que el partit es reprengui un dia entre setmana amb les despeses del Martinenc a càrrec de La Jonquera.