Dani Alves torna a córrer per Sant Joan Despí. No es tracta d’una visita d’un exjugador, il·lustre exjugador, sinó d’un nou fitxatge pel que resta de temporada. Malgrat que tingui ja 38 anys i estigui més prop de la retirada que de ser un valor de futur. Ho serà de present a partir del mes de gener, quan pugui ser inscrit.

Però, de moment, avança amb els terminis preceptius per enfundar-se la samarreta del Barça. Segur que tindrà un dorsal nou. Tret que puguin produir-se baixes en la plantilla, només hi ha dos dorsals disponibles: el 8 d’Andrés Iniesta, el més probable que adopti, i el 25, que en la majoria de clubs es reserva per a un porter. Ter Stegen porta el 1, Neto, el 13, i Iñaki Peña (26) i Arnau Tenas (36) conserven dorsals de futbolistes amb fitxa del filial.

«És una oportunitat meravellosa, un repte increïble», va confessar Alves després de trepitjar la ciutat esportiva. «Poder treballar amb gent que em coneix a mi i la meva predisposició per fer-ho sempre és un privilegi», va explicar als mitjans del club, després de reconèixer que portava «molt de temps» desitjant tornar al Barça, del qual se’n va anar el 2016 amb la carta de llibertat, aprofitant una clàusula en l’última renovació per dos anys (de 2015 a 2017).

Va tornar Alves a la ciutat esportiva després de passar la revisió mèdica entre l’hospital i les proves físiques en les instal·lacions blaugranes abans de participar en el primer entrenament. Portava dos mesos sense sessions purament futbolístiques. Des que va abandonar el Sao Paulo el 10 de setembre com a protesta per l’impagament de part de la seva fitxa. Ara tindrà dos mesos més per adquirir la millor forma, ja que no podrà ser inscrit fins al gener. «Tornar a posar-me aquesta samarreta significa un extra de força i adrenalina», explicava Alves. Vestirà el model blaugrana del 2022 demà, quan serà presentat al Camp Nou i amb públic, igual que Xavi.