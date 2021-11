«Significa molt poder tornar a jugar i ajudar els companys des de dins el camp». Malgrat el «respecte» que li fa, sempre ha estat el més important per a Carles Mas. El central banyolí, de 28 anys, va patir una fractura al frontal del crani en el primer amistós de pretemporada contra el Barça B i des d’aleshores s’ha centrat en treballar per recuperar-se -superant pel camí un trencament a dos dits de la mà. Això sí, amb la màxima precaució perquè «una lesió al cap no és igual que a qualsevol altra part del cos». Mas va debutar diumenge passat contra el Granollers (1-1) en la seva cinquena temporada a l’Olot. El tècnic Albert Carbó va reclamar-lo al minut 67 perquè substituís a Èric Callís. «Va estar bé disputar els primers minuts. Em vaig treure l’espineta que portava arrossegant des de fa temps, tot i tenir una mica de por perquè no em torni a passar res. Han sigut uns mesos durs, però ara ja està», assegura.

La rebuda al Municipal va ser el que va deixar-lo més «content». «Els aficionats de l’Olot van aplaudir-me molt quan vaig entrar i és d’agrair», diu. Abans del partit, Mas havia comentat amb Carbó que «seria bo anar-me introduint de mica en mica». «Sé que no puc començar des de l’inici perquè no estic en el mateix ritme que els meus companys», apunta. El banyolí ha completat la seva recuperació amb entrenaments individuals, però amb el grup encara n’acumula pocs. A més a més, calia fer-ho sense pressa perquè com que va patir dues lesions «qualsevol impacte podia fer que tornés a recaure».

A part de trencar-se dos dits de la mà el primer dia que tornava a la feina, la recuperació més feixuga ha estat la de la fractura al crani. En tractar-se d’una zona delicada, va necessitar repòs perquè es consolidés l’os. «No tinc cap molèstia, però encara no ho està del tot. He d’anar amb compte per veure com evoluciono. Per això, porto casc i el duré durant força temps. Anatòmicament, la forma del cap m’ha quedat diferent que abans de la lesió. Ara les forces es reparteixen diferent si tinc un cop i podria ser que es tornés a trencar la mateixa zona», explica. Qualsevol precaució és poca. Sobretot, tenint en compte la seva posició: central. «Està clar que a l’eix de la defensa no puc tenir cap mena de por. Potser un altre jugador pot permetre’s no anar al cent per cent a totes les pilotes, però jo no. He de buscar les aèries, ser contundent, intentar anar fort i no arronsar-me», afirma.

Tot i tractar-se d’una lesió tan complicada, Mas mai s’ha plantejat deixar el futbol: «En el primer TAC semblava que podia tenir una hemorràgia cerebral, però de seguida es va descartar i ho vaig tenir clar. La fractura no va afectar-me cap zona important del cap i, més enllà d’anar en compte perquè la zona està més debilitada, mai m’ha passat pel cap deixar-ho».

Fins ara havia hagut d’ajudar els garrotxins des de fora, però ja participa des de dins i ho celebra. «Igual que la resta d’anys a l’Olot, vull aconseguir els objectius col·lectius. Tinc ganes de jugar, ser important i aportar la meva experiència. Vull tornar el que vam perdre l’any passat. Pujar em faria molt feliç», conclou.