Joan Jorquera amplia el seu palmarès internacional després de proclamar-se campió del París Open G1, el que permet al taekwondista de Roses atrapar el màxim de punts permesos en una temporada quan encara li queden combats per disputar al novembre i al desembre. Abans de l’estiu en va aconseguir 40 i després dels Jocs Olímpics n’ha afegit 40 més en el seu comptador particular.

A França, i com a cap de sèrie número u del torneig, es va desfer en primera instància del canadenc Seddik Medaoui, a qui va derrotar per 20 a 10. Després, i en un combat més ajustat, la víctima va ser el local Souleyman Alaphilippe. Jorquera el va derrotar per 31 a 27. Emoció també en semifinals, per desfer-se del també francès Cyrian Ravet, flamant campió de -58kg i que havia pujat a competir a -63kg. Victòria de rosinc per 15 a 12 abans d’imposar-se a la final al danès Tobias Hittel per 12 a 10. El proper repte d’alçada, el Campionat d’Espanya de Benidorm, pas previ a la classificació pel Mundial de la Xina del 2022.