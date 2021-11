El Leyma Corunya anava furgant la ferida del Bàsquet Girona i Carles Marco s’ho mirava amb cara de pocs amics des de la banda. Fa anys i panys que aquest esport és la seva vida i sap, de sobres, que quan les coses no rutllen tothom mira cap a la banqueta. Sobretot si les derrotes s’acumulen, com és el cas. Diumenge, la sisena consecutiva, i la plana major del club que presideix Marc Gasol, que perdia la paciència. Si el seu futur no estava del tot clar després de perdre dimarts a Granada, més se li van torçar les cordes amb el 68-80 final. El mateix equip que dos mesos enrere guanyava la Lliga Catalana i que obria foc amb dues victòries consecutives, navega ara sense massa rumb en la zona perillosa de la classificació. El club ha entès que cal un cop de timó, que hi ha ingredients a la plantilla per aspirar a alguna cosa més, i per això anunciava ahir l’adéu de Marco.

Punt i final a una era que donava el seu tret de sortida el mes d’agost del 2020. Quinze mesos ha durat l’aventura, amb moments per a tots els gustos i colors. Amb una carrera com a jugador envejable, internacional absolut fins i tot, del 2011 al 2015 va dur a terme funcions de tècnic assistent a Manresa. Després, cap a Oviedo i Palència, abans d’aterrar a Fontajau. Va completar la passada temporada, esquitxada per les seqüeles del coronavirus, fent que la LEB Or canviés el format habitual. Començava també aquest curs però a mitja tardor se li ha acabat el crèdit. Carles Marco ha dirigit un total de 42 partits de lliga, amb un balanç de 20 victòries i 22 derrotes. Les sis últimes, totes elles consecutives, l’han acabat de sentenciar. Se’n va, això sí, havent ajudat l’equip a guanyar les últimes dues edicions de la Lliga Catalana. Totes dues davant del Força Lleida.

I ara què? De moment, paciència. Torna a haver-hi partit el diumenge, però després la competició s’atura. Ho aprofitarà el club per encaixar les peces. Amb Marco destituït, de moment serà Jordi Sargatal, la seva mà dreta, l’encarregat de fer-se càrrec dels entrenaments i també, si no cau un relleu abans, dirigir l’equip a la pista del Gipuzkoa. Serà diumenge, a les sis de la tarda. S’aposta per un home de la casa de manera interina, perquè l’objectiu és trobar un altre entrenador amb experiència a la categoria. En els propers dies, per tant, s’esperen novetats.

Tot esperant Jawara

Coincidència o no, la pèssima inèrcia de resultats del Bàsquet Girona ha coincidit amb l’absència de Karamo Jawara, un dels fitxatges de l’últim estiu. Amb ell sa, l’equip va derrotar el Juaristi i el Prat en les dues primeres jornades del campionat. Van aparèixer llavors els problemes a l’esquena i els sis partits següents les coses s’han torçat: Castelló, Almansa, Càceres, Valladolid, Granada i Corunya. La lesió ja sembla que ha quedat enrere. Diumenge, Jawara es va vestir de curt i fins i tot escalfava amb els seus companys, però no va disposar encara de cap minut al no estar al cent per cent. Té números per tant de reaparèixer aquest diumenge i, sobretot, de jugar a partir de principis de desembre, quan torni la lliga després de l’aturada. La intenció és que sigui ja amb el nou entrenador.