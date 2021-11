La Volta ha oficialitzat aquest dimarts el recorregut de la seva pròxima edició, que es disputarà entre el 21 i 27 el març de 2022 i que tindrà com a principal atractiu una arribada a Perpinyà, travessant la frontera de la Jonquera, amb un previsible esprint a la capital del Rosselló. Així mateix, la ronda catalana es tornarà a citar amb el Pirineu, en les dues etapes claus amb arribades en altitud a La Molina i a Boí Taüll. També, com sol ser tradicional, la carrera acabarà a la muntanya de Montjuïc per decidir allà qui succeeix Adam Yates, últim guanyador de la cursa. La prova circularà per les quatre circumscripcions catalanes, al marge de la visita a les terres catalanes franceses, sense contrarellotge, a diferència d'aquest any, i alternant etapes d'arribades massives, amb previsibles escapades i les dues jornades decisives del Pirineu.

La prova començarà dilluns 21 de març a Sant Feliu de Guíxols, que succeeix Calella com a sortida de la Volta. L'endemà (22 de març) els ciclistes partiran des de l'Escala per arribar a Perpinyà, d'on sortirà la primera etapa de muntanya amb arribada a La Molina. El dijous 24 de març s'afrontarà la segona jornada pirinenca amb sortida a la Seu d'Urgell i arribada a Boí Taüll. El divendres 25 de març hi haurà una etapa que propiciarà alguna escapada entre la Pobla de Segur i Vilanova i la Geltrú. Els ciclistes recorreran la Costa Daurada el dissabte 26 de març amb sortida a Salou i arribada a Cambrils abans del tancament de la cursa a Barcelona, el diumenge 27 de març.