El Barça va anunciar ahir que accepta la renúncia com a secretari tècnic de Ramon Planes, que va demanar abandonar el càrrec la setmana passada després de confirmar-se l’arribada de Xavi Hernández a la banqueta. Malgrat que el seu contracte finalitzava el 30 de juny de 2022, Planes ha volgut avançar la seva sortida amb la intenció de tenir prou temps per concretar el seu futur amb un altre club. Així, el Barça s’ha quedat sense secretari tècnic de cara al mercat d’hivern. Mateu Alemany continuarà encapçalant l’àrea de futbol i Xavi Hernández podria ser que agafés rellevància més enllà de la banqueta. D’altra banda, la sortida de Planes també podria suposar un pas endavant per a Jordi Cruyff, fins ara director d’observadors internacional.

Planes va arribar al Barça el 2018 sota el mandat de Josep Maria Bartomeu per ser ajudant en la secretaria tècnica.