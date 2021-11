Els resultats no acompanyen i la dinàmica del sènior de LEB Or no és la ideal, però el projecte del Bàsquet Girona és tan o més ambiciós que el primer dia i les ganes de seguir creixent i fent passes cap endavant es mantenen intactes. És per això mateix que a l’estiu es rubricava la fusió amb el CEB Girona, un acord que potenciava encara més el club i que el dotava d’un segon equip en una categoria exigent i competitiva com ho és l’EBA, la quarta divisió estatal. Amb una plantilla jove i l’objectiu principal de desenvolupar els seus jugadors, l’arrencada de la temporada ha sigut immillorable. Amb un balanç de 6 victòries i una sola derrota, és el millor equip de la demarcació d’aquesta categoria, per davant del Sol Gironès Bisbal Bàsquet (5-2) i el Quart-Germans Cruz (3-4). Segon de grup, viu un moment dolç mentre els seus integrants es foguegen en una lliga amb cara i ulls i també doblen entrenaments treballant, alguns d’ells, amb el primer equip sota les ordres de Carles Marco.

Però és Marc Serra l’encarregat del dia a dia. De dur la batuta. L’entrenador del Bàsquet Girona B va ser un dels ingredients, i dels importants, que la passada temporada van fer campió del CEB Girona a Copa Catalunya, amb el que això suposa. Des de Fontajau es va decidir comptar amb ell malgrat la fusió i el canvi d’estructura i de moment la decisió sembla que és l’encertada. Era una incògnita saber com se’n sortiria, però l’equip està responent. «Érem uns nouvinguts a la lliga, amb cinc jugadors de l’any passat i d’altres cares noves. Per tant, el primer que hem intentat fer és ser un equip de bàsquet, no pas un grup de gent que porta la mateixa samarreta i prou. Hem intentat unir les nostres personalitats per crear un bon ambient de treball», explica Serra. De moment, està funcionant. «Cada dia que passa estem més units, creant una identitat. Cadascú té assumit quin és el seu rol dins del grup. Tenim onze jugadors en plantilla i la intenció és que tothom se senti partícip. Ho estem aconseguint».

Tret de la clara derrota a la pista del Vic (88-68) d’ara fa un mes, el Bàsquet Girona B no ha fet altra cosa que guanyar partits. Ho celebra Serra, encara que aquest no és el seu objectiu principal. Ni tampoc el del club. «Tot el que sigui positiu és benvingut, és clar, perquè ens dona força per anar treballant i fent quilòmetres. Però jo em plantejo la temporada a nivell de creixement. Estem en una categoria de nivell i els jugadors volem que millorin, cadascú amb el seu propi recorregut. Anem dia a dia, setmana a setmana. La nostra intenció, primer, és la de formar jugadors i persones. I si això es pot fer a la Lliga EBA, és un luxe, per tant també ens interessa salvar la categoria». El tècnic considera que una divisió com aquesta presenta «reptes cada cap de setmana». A tot això se li sumen els entrenaments amb el primer equip, el que es «nota» a l’hora de treballar.

Parla d’un vestidor que té «moltes ganes» de millorar i en destaca la seva «il·lusió». Alhora, prefereix no arriscar el seu veredicte tot preveient qui pot arribar a fer el salt en una categoria superior. «Això ho marcarà la capacitat de treball i d’entendre el sacrifici que s’ha de fer per arribar al primer equip. La seva evolució, també, i que les lesions no facin la guitza. Si pujaran o no, això és complicat de preveure. Però de ganes, en tenen moltes».

A títol personal, valora positivament el «repte engrescador» que se li va presentar a l’estiu per formar part d’una estructura que permet treballar el bàsquet «molt i molt bé», sobretot pel munt de «recursos» que té a l’abast. Ell, la resta del cos tècnic i els jugadors. Parla també de «motivació». Per liderar aquest equip des de la banqueta i alhora, per afrontar el proper compromís. Dissabte es rep el líder, el Barça B. «És una prova de nivell que ens prenem com un altre repte».