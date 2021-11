Cada vegada arriben més dades sobre l'agressió que Kheira Hamraoui va patir el 4 de novembre a París. La jugadora del PSG va difondre, a través del diari 'L'Équipe', les dures seqüeles després de l'atac. La imatge mostra un hematoma a la part superior de la cuixa i un tall. Aquest mitjà assegura que la jugadora està sota tractament psicològic com a teràpia pal·liativa pel succés que ha patit. L'ex del Barça va relatar que tot va passar a pocs metres de casa seva. Una furgoneta es va aproximar a la jugadora i de la furgoneta van baixar dos individus amb el rostre tapat amb un passamuntanyes negre que van cridar «Obre la porta!» successives vegades, segons va declarar a la policia judicial de Versalles. Els assaltants van fer fora del vehicle Hamraoui, que va caure a terra, i van començar a colpejar-la a les cames amb una barra de ferro rectangular. «Vaig mirar de protegir-me amb les mans com vaig poder», assegura. Després de diversos segons colpejant-la van fugir i Aminata Diallo, la conductora del vehicle en el qual es trobava la migcampista del PSG, va alertar els cossos de seguretat del club, que la van portar a l'hospital de Poissy, on els metges es van encarregar de curar-li les ferides i tranquil·litzar-la. Després de conèixer-se la notícia, el club li va prescriure diversos dies de descans per recuperar-se físicament i mentalment.

Éric i Hayet Abidal volen declarar al més aviat possible

Diallo va ser interrogada després del succés, quan era la principal sospitosa. Ara tots els ulls estan posats en l'exfutbolista Éric Abidal i la seva dona Hayet, que volen declarar per acabar amb tots els rumors que els involucren en els fets. Així ho han transmès a la fiscalia de Versalles. Sobre això, l'advocat d'Hamraoui assegura que la veritable víctima de tot el succeït és la seva clienta, que ja ha tornat als entrenaments de forma individual, allunyada de les seves companyes. «El meu client mai ha declarat, per exemple, als investigadors de la Policia Judicial de Versalles de qui era el xip del telèfon. Es tracta d'informació errònia que es va difondre, en detriment de la senyora Hamraoui. La pregunta és: ¿amb quin propòsit?», va precisar el lletrat de la francesa. 'L'Équipe' també ha assegurat que, donada la transcendència mediàtica que ha aixecat el cas en les últimes setmanes, el degà dels jutges d'instrucció de Versalles, Joëlle Nahon, ha emès una comissió rogatòria als investigadors de la policia judicial de Versalles per així poder rastrejar els responsables.