A part d’especial, serà familiar. Fins i tot, «estrany» per a les dues parts. Però fa «il·lusió». Diumenge que ve el Peralada i l’Olot jugaran al Municipal xampanyer (16.30 h) en un nou derbi gironí de la Tercera RFEF, que anirà molt més enllà dels tres punts. Els entrenadors Hèctor Simón (Peralada) i Albert Carbó (Olot) s’enfrontaran per primer cop al seu passat, després que a l’estiu decidissin posar el punt i final a l’etapa en el club de les seves vides. D’una banda, Hèctor va penjar les botes com a capità del club garrotxí, on s’hi va passar els darrers set anys i va convertir-se en el jugador amb més partits disputats a Segona B, per iniciar un nou camí a les banquetes agafant la direcció de l’equip empordanès. De l’altra, Carbó va acomiadar-se del Peralada, club que li havia donat l’oportunitat de debutar com a tècnic a Tercera l’any 2019, per assumir el repte de portar els olotins a recuperar la categoria que havien perdut. Les realitats dels seus respectius clubs són ben diferents, encara que ambdós aspiren al primer lloc de la classificació. De moment, els de Carbó són líders amb 21 punts i els d’Hèctor, tercers amb dos menys (19).

«Serà un partit maco de jugar per tot en general. És un derbi, els dos estem a dalt, tots ens coneixem... Qui l’afronti amb més calma i il·lusió tindrà les de guanyar. Per més que sàpigues com és l’equip rival, sempre pots sorprendre donant eines al jugador. El més important són ells. Els entrenadors només ens dediquem a fer la nostra feina», diu Hèctor. El tècnic xampanyer insisteix que «per nosaltres és un premi disputar-li a l'Olot la primera plaça i així intento transmetre-ho a l’equip». «Els meus jugadors s’ho han guanyat a pols per la feina que porten fent des del juliol i cal disfrutar-ho. Hem de ser valents i anar a pel partit des del principi, com hem fet fins ara», afegeix el de Llançà.

Carbó també destaca que «serà bonic perquè els dos equips arribem en una molt bona dinàmica». «He entrenat a la gran majoria de jugadors del Peralada i són talentosos. A més a més, han fet incorporacions amb futbolistes contrastats a la categoria i, fins i tot, superiors. Tenen un bloc potent. Si els respecten les lesions, segur que estaran a la part alta al final de temporada. La Lliga està estreta», considera. El tècnic, de 31 anys, va créixer al Peralada -club del seu poble-, passant per les categories de base i el primer equip com a jugador fins que va dirigir-lo des de la banqueta. Va ser Nitus Santos qui va donar-li «l’oportunitat de fer el salt al futbol amateur». «Els seus consells m’han servit i he après un munt. També va deixar una gran empremta a l’Olot», comenta sobre el director esportiu del Peralada. El peraladenc necessitava fer un pas més i quan va arribar la trucada de l’Olot no va poder dir que no: «Soc jove i vull fer carrera com a entrenador. Estic creixent, aprenent cada dia per fer passos endavant. No vaig equivocar-me finalitzant l’etapa a Peralada, tot i que és el club de la meva vida, perquè necessitava objectius ambiciosos. Estic a gust, en el millor lloc. Tinc ganes de viure un molt bon any del centenari. Tant de bo aconseguim l’ascens i jo segueixi sent l’entrenador», apunta. En aquest sentit, Santos també ha confiat en Hèctor en la seva primera experiència com a entrenador. «L’adaptació està sent bona. El Peralada és un club que dona oportunitats i confiança a la gent jove. Deixen treballar el futbol, fent les coses bé des de la base», apunta l’exfutbolista.

Hèctor espera una bona entrada al Municipal diumenge vinent: «Aquest any estem animant a la gent a venir, ja des de la base. Espero que hi hagi ambient perquè també baixarà afició de l’Olot. Estic seguir que serà molt sa perquè conec a les dues aficions. Intentarem que s’ho passin bé». El conjunt local és tercer. «Estem passant per una etapa amb moltes baixes i es noten, però tots els jugadors són importants i fem bons partits», explica el tècnic xampanyer que està pendent de recuperar Joan Tomàs i Ritxi. Per la seva part l’Olot arriba líder. «Setmana a setmana treballem per treure els resultats amb la responsabilitat i exigència que pertoquen. Tots anem en la mateixa direcció», assegura Carbó. El tècnic del club garrotxí recupera Enric Vallès i només tindrà la baixa d’Oriol Ayala.

La Junta de l’Olot aprova el pressupost

D’altra banda, la Junta General Ordinària d’accionistes de l’Olot va aprovar dilluns el pressupost de 600.000 euros per aquesta temporada.