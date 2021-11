Dani Alves va ser presentat ahir al Camp Nou com a nou jugador del Barça i en un acte que va reunir fins a 10.378 aficionats, va afirmar que «el somni ha dit que no ha acabat», fent referència al seu retorn al club blaugrana. «Estic aquí perquè soc un més de tots vostès», va declarar el lateral dret, que torna després d’estar-se gairebé sis anys jugant en d’altres equips. Signa fins el 30 de juny del 2022 i ahir va lluir la nova samarreta al costat del president Joan Laporta.

«És el moment de posar de nou el Barça allà a dalt», deia el futbolista, que portarà aquest curs el número 8 a l’esquena. «He triat aquest dorsal per Hristo Stoichkov i també per Andrés Iniesta», va revelar el brasiler. «Fa molt de temps, el president em va donar l’oportunitat de viure les coses més boniques que he viscut com a futbolista i ara torno a tenir l’oportunitat de seguir vivint coses boniques en aquest club», va explicar el jugador, ja vestit de carrer i de nou amb xancletes, com en la presentació del 2008.

També va prendre la paraula Laporta, qui va assegurar que en cap cas descarta que «Messi i Iniesta puguin tornar» algun dia al Barça com a jugadors, de la mateixa manera que ho ha fet Dani Alves. «Com diu ell, l’edat és un número. Estem parlant de dos jugaors espectaculars que han fet història en aquest club», va afegir el president davant els mitjans a l’Auditori 1899 de l’estadi. Va explicar que el club té «en la memòria» a Messi i Iniesta, abans d’afegir que «no puc predir el futur i en la vida, mai se sap què pot passar».