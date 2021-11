Kheira Hamraoui, agredida el passat 4 de novembre, i la seva companya d’equip, Aminata Diallo, qui va arribar a estar detinguda per aquest succés però posada en llibertat sense càrrecs, no figuren en la llista de convocats del París Saint-Germain pel partit d’avui contra el Reial Madrid de la Lliga de Campions femenina. Hamraoui, amb passat al Barça, va ser colpejada amb una barra de ferro per dos homes encaputxats. Un incident que la mateixa jugadora ha explicat a través del diari L’Équipe, que publica diverses fotografies de les ferides on es pot veure un gran hematoma i un tall profund al damunt del genoll. Hamraoui es troba ara mateix sota tractament psicològic mentre la policia investiga qui és el cervell de l’operació. L’exfutbolista Eric Abidal i la seva dona estan en el punt de mira.