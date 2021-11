Ripoll va presentar ahir la 42a edició de la Mitja Marató, que torna aquest diumenge (10 h) al municipi després de l’aturada obligada que va patir l’any passat per culpa de la pandèmia. Com sempre, la Mitja tindrà tres distàncies amb la de 21 quilòmetres com a principal. Les altres dues alternatives seran la Comte Guifré de 10 quilòmetres i la Bressol de Catalunya, de cinc. Els recorreguts seran per carretera en el tram que va de Ripoll a Sant Joan de les Abadesses. Ja hi ha més de 430 inscrits.