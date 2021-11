La Unió Esportiva Olot va presentar ahir en roda de premsa els propers actes que emmarquen la celebració pel seu Centenari. Les propostes revelades estan estretament lligades amb la relació que va tenir el club garrotxí amb el FC Barcelona en els seus primers anys de vida i, de fet, les dues entitats s’enfrontaran aquest dissabte a partir de dos quarts de cinc de la tarda a l’Estadi Municipal en un partit amistós dels seus respectius equips de veterans. Una cita que permetrà veure en acció a exjugadors com Berga, Villaplana, Santi Buendía o Abel Solé. Això sí, la Comissió del Centenari no va voler desvelar els noms que formaran part de la representació blaugrana a excepció de l’exentrenador vermell i exjugador del Barça, Ramon Maria Calderé. Tot i això, se n’esperen d’altres com ara Jordi Ferrón, Jofre Mateu o Samuel Okunowo. En el transcurs del duel, que serà més festiu que no pas competitiu, també se sortejaran entre els assistents dues samarretes signades pels jugadors del primer equip blaugrana com Gerard Piqué i Ansu Fati.

El partit de dissabte servirà perquè el combinat olotí estreni un uniforme commemoratiu dels cent anys del club. La nova samarreta es divideix amb una franja blava i una altra de grana. Conté el primer escut de l’entitat al pectoral dret i l’actual, a l’altre costat a la mateixa alçada. El patrocinador tècnic se situa a la zona central entre les dues insígnies i més avall, el logotip del centenari. El dissenyador de l’equipament, Pere Gelis, n’explicava els seus trets més característics de la següent manera: «La samarreta és blau i grana, perquè així vestia el club llavors», deia tot fent referència a les primeres indumentàries que va lluir l’Olot. El capità Albert Blázquez va ser la primera imatge d’un jugador amb aquesta nova pell, però el primer equip l’utilitzarà només de forma esporàdica en alguns partits que el club encara està acabant de definir.

Finalment, l’última proposta que s’ha preparat per aquest dissabte és una taula rodona sota el nom Quan en Gamper i el FC Barcelona van venir a Olot, que acollirà la Sala Torín un cop acabi l’amistós de veterans. Els dos actes són totalment gratuïts, però cal retirar entrada per controlar l’aforament.