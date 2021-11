La 69a edició del Ral·li Costa Brava va engegar ahir amb la cerimònia de sortida al pont de Pedret, que va reunir centenars d’aficionats, per donar pas aquest matí a la competició, que s’allargarà fins demà, amb dues etapes pels trams gironins més mítics. Després de completar les verificacions tècniques, va tenir lloc el podi de sortida amb tots els participants, saludat per molts seguidors gironins del motor.

La primera etapa de la prova s’inicia als Àngels (9.20 h) i estarà formada per dos trams més, passant per Santa Pellaia i La Ganga. En tots els casos s’hi faran dues passades. Mentre que dissabte es recorrerà per Osor, Collsaplana, Caldells i el Circuit de Catalunya -novetat en la 69a edició del Ral·li Costa Brava. Diumenge serà el torn per a l’entrega de premis al Pont de Pedret de Girona, que, de la mateixa manera que va servir per inaugurar la competició, servirà per posar el punt i final a l’edició d’enguany.

El Costa Brava compta amb un total de 13 trams cronometrats, set dels quals són diferents als d’altres anys i tindran un recorregut de 175 quilòmetres.

Coincidint amb la sortida que es farà avui de la primera etapa als Àngels, el parc d’assistència s’ha traslladat a Fornells enlloc de situar-lo a Domeny com era habitual.

Les localitats gironines de Santa Coloma de Farners i Palamós acolliran reagrupaments de la prova, una de les més destacades del calendari automobilístic.