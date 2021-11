El Costa Brava afronta demà un duel vital contra el Linares Deportivo, rival directe a la classificació, a l’estadi Palamós-Costa Brava (19 h). Tenint en compte la delicada situació en la que es troba el conjunt blaugrana, penúltim amb 7 punts en 11 partits disputats, el club ha apostat per obrir les seves portes a tots els habitants de les comarques gironines per rebre el seu suport. L’entrada al partit serà gratuïta i entre tots els assistents se sortejarà un iPhone 13. També hi haurà xocolatada.